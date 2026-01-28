Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão Igor Wilson 28.01.26 7h07 Alef Manga deve ser titular hoje (Raul Martins/Remo) O Remo inicia nesta quarta-feira (28) uma das páginas mais aguardadas de sua história recente, e justamente contra outro Leão, o baiano. Após mais de três décadas, o Leão Azul volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e estreia diante do Vitória, às 19h (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A expectativa da torcida azulina é grande. Há menos de três anos o Remo disputava a Série C, e agora, após dois acessos consecutivos, retorna à elite nacional com um elenco reformulado e sob o comando do técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Para a estreia, o treinador relacionou 20 jogadores e optou por manter a base que venceu o Águia de Marabá, na Supercopa Grão-Pará, e o Bragantino, na abertura do Parazão. Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos por causa da confusão no jogo contra o Avaí, ano passado, não viajaram. VEJA MAIS Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino Chamou atenção a lista de ausências. Os recém-contratados Rafael Monti, Carlinhos, Cufré, Zé Welison e o argentino Leonel Picco ficaram fora da viagem, assim como o lateral-esquerdo Sávio, titular na temporada passada, o volante grego Panagiotis, os zagueiros Tassano e Thalisson, ex-Paysandu. O meia Freitas também não foi relacionado por decisão técnica, com tendência de ser mais utilizado no Campeonato Paraense. A ideia da comissão técnica é integrar os novos reforços gradualmente, priorizando neste início de Série A atletas já observados em jogos oficiais. Dentro de campo, Osorio deve promover o retorno de Marcelo Rangel ao gol, após Ygor Vinhas atuar na estreia do Parazão, sinalizando uma divisão clara de funções entre as competições. Na defesa, o jovem Kayky Almeida deve ser titular, com Marllon largando na frente na disputa com Léo Andrade e Klaus para formar a zaga. Patrick de Paula deve começar jogando como volante (Raul Martins/Remo) VEJA MAIS Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo No meio-campo, o colombiano Cantillo é o favorito para iniciar como volante, com Zé Ricardo como alternativa. Patrick de Paula e Jaderson devem completar o setor. A principal indefinição está no ataque. Eduardo Melo vem em bom momento, com dois gols em dois jogos, mas Alef Manga, uma das principais contratações da temporada, surge como forte candidato à vaga de titular. João Pedro, que terminou a temporada passada em alta, parece correr agora por fora, devendo ser opção no banco. Yago Pikachu e Patrick são presenças praticamente certas nos extremos do campo. A tendência é que Osorio utilize um esquema semelhante ao do segundo tempo da vitória sobre o Bragantino, quando desfez a linha de três defensores e recompôs a linha de quatro, modelo que deu mais equilíbrio e intensidade ao time. Renato Kayzer é esperança de gols no Vitória (Vitória divulgação) Do outro lado, o Vitória chega pressionado. O time comandado por Jair Ventura não teve um bom início de temporada, somou empates no Campeonato Baiano e vem de derrota para o Bahia, no clássico de domingo (25). Na véspera do jogo, o clube anunciou o retorno de Marinho, mas o atacante deve começar no banco até conseguir ritmo de jogo. Um reencontro especial será o do zagueiro Camutanga, ex-Remo, provável titular da equipe baiana, onde anda com a moral em alta após excelente temporada no ano passado. No ataque, o experiente Renato Kayzer é a esperança de gols da torcida rubro-negra, e deve ter como companhoa Erick, ex-São Paulo, e o espanhol Cantalapiedra. FICHA TÉCNICA Vitória x Remo Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (1ª rodada) Data: Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília) Local: Estádio Barradão, Salvador (BA) Arbitragem: Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC) VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ) Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky Almeida e Marllon (Léo Andrade), João Lucas; Cantillo, Patrick de Paula, Jaderson; Yago Pikachu, Patrick e Alef Manga (Eduardo Melo). Técnico: Juan Carlos Osorio Provável escalação do Vitória: Gabriel; Mateus Silva, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Dudu, Caíque e Baralhas (ou Matheusinho); Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura 