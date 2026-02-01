Como x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Italiano

Como x Atalanta disputam hoje, domingo (01/02), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Como x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Como acumula 40 pontos, 11 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 37 gols marcados e 16 gols sofridos na Série A italiana. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já a Atalanta soma 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Italiano.

Como x Atalanta: prováveis escalações

Como: Jean Butez, Mergim Vojvoda, Marc-Oliver Kempf, Jacobo Ramón, Álex Valle, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Jesús Rodriguez, Nico Paz, Martin Baturina, Tasos Douvikas

Atalanta: Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Honest Ahanor, Davide Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Nicola Zalewski, Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori

FICHA TÉCNICA

Como x Atalanta

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 11h