Como x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Italiano Como e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.02.26 10h00 O Como soma 5 pontos a mais que a Atalanta (X/ @Como_1907) Como x Atalanta disputam hoje, domingo (01/02), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Como x Atalanta ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Como acumula 40 pontos, 11 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 37 gols marcados e 16 gols sofridos na Série A italiana. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Atalanta soma 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Italiano. Como x Atalanta: prováveis escalações Como: Jean Butez, Mergim Vojvoda, Marc-Oliver Kempf, Jacobo Ramón, Álex Valle, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Jesús Rodriguez, Nico Paz, Martin Baturina, Tasos Douvikas Atalanta: Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Honest Ahanor, Davide Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Nicola Zalewski, Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori FICHA TÉCNICA Como x Atalanta Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 11h