Tottenham x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/02) pela Premier League

Tottenham x Manchester City disputam hoje, domingo (01/02), a 24° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Tottenham acumula na Premier League um total de 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês.

Já o Manchester City soma 46 pontos, 14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 47 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Tottenham x City: prováveis escalações

Tottenham: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin, Cristian Romero e Kevin Danso; Djed Spence, Conor Gallagher, Bissouma e Pedro Porro; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank.

City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Matheus Nunes; Rodri Hernández; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Antoine Semenyo; Omar Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester City

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 13h30