Tottenham x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/02) pela Premier League Tottenham e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.02.26 12h30 O City soma 18 pontos a mais que o Tottenham na Premier League (X/ @ManCity) Tottenham x Manchester City disputam hoje, domingo (01/02), a 24° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tottenham x City ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Tottenham acumula na Premier League um total de 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês. Já o Manchester City soma 46 pontos, 14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 47 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Como x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Italiano Como e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Tottenham x City: prováveis escalações Tottenham: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin, Cristian Romero e Kevin Danso; Djed Spence, Conor Gallagher, Bissouma e Pedro Porro; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank. City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Matheus Nunes; Rodri Hernández; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Antoine Semenyo; Omar Marmoush. Técnico: Pep Guardiola. FICHA TÉCNICA Tottenham x Manchester City Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 13h30