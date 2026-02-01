Borussia x Heidenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Heidenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 01.02.26 13h30 O Borussia soma 29 pontos a mais que o Heidenheim na Bundesliga (X/ @BVB) Borussia Dortmund x Heidenheim disputam hoje, domingo (01/02), a 20° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Heidenheim ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pela CazéTV, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Heidenheim é o lanterna da Bundesliga com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 17 gols marcados e 42 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Alemão. Já o Borussia Dortmund soma 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 38 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está invicta há 12 rodadsas da Bundesliga. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Al-Ittihad x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Cremonese x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Italia Cremonese e Inter de Milão jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Borussia x Heidenheim: prováveis escalações Borussia: Gregor Kobel, Emre Can, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Daniel Svensson, Maximilian Beier, Serhou Guirassy, Fábio Silva Heidenheim: Diant Ramaj, Leonidas Stergiou, Tim Siersleben, Patrick Mainka, Jonas Fohrenbach, Niklas Dorsch, Jan Schöppner, Arijon Ibrahimovic, Adrian Beck, Mathias Honsak, Marvin Pieringer FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Heidenheim Bundesliga 2026 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, às 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Dortmund Heidenheim jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32