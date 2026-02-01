Borussia x Heidenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/02) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Heidenheim disputam hoje, domingo (01/02), a 20° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Heidenheim ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pela CazéTV, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Heidenheim é o lanterna da Bundesliga com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 17 gols marcados e 42 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Borussia Dortmund soma 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 38 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está invicta há 12 rodadsas da Bundesliga.

Borussia x Heidenheim: prováveis escalações

Borussia: Gregor Kobel, Emre Can, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Daniel Svensson, Maximilian Beier, Serhou Guirassy, Fábio Silva

Heidenheim: Diant Ramaj, Leonidas Stergiou, Tim Siersleben, Patrick Mainka, Jonas Fohrenbach, Niklas Dorsch, Jan Schöppner, Arijon Ibrahimovic, Adrian Beck, Mathias Honsak, Marvin Pieringer

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Heidenheim

Bundesliga 2026

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, às 13h30