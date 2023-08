Marta deseja participar das Olimpíadas e opina sobre 'Copa decepcionante'

Para Marta, a despedida de sua última Copa do Mundo antes das oitavas de final foi dolorosa. No entanto, a camisa 10 não pretende parar por aí, já que expressa o desejo de se despedir ano que vem, nas Olimpíadas de Verão.

Em entrevista coletiva, a jogadora de 37 anos deixou clara a vontade de atuar nos Jogos de Paris, em 2024.

“Eu não vou jogar outra Copa do Mundo, mas não disse que não vou jogar a próxima Olimpíada. Ainda não tenho o "sim", mas trabalharei dia a dia e se sentir que ainda tenho essa força para compartilhar com a seleção brasileira, quero brigar pela medalha de ouro”, contou.

Ainda durante a Copa, Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira, afirmou que a permanência de Marta na equipe ‘será cada vez mais difícil’. A jogadora também falou sobre a atuação do Brasil na última competição, que segundo ela foi ‘decepcionante’.

“Após uma Copa do Mundo muito decepcionante, a única coisa que pensei foi em voltar para casa e começar a treinar com o clube. Isso me ajudou muito a me desconectar da Copa do Mundo e de tudo que aconteceu lá. [...] Foi uma grande decepção para mim e para todo o time, porque sabemos que temos um time para ir um pouco mais longe na competição”, acrescentou.

Por fim, Marta apontou o alto nível da final da Copa do Mundo Feminina, entre Inglaterra e Espanha, disputada no próximo domingo (20), às 7h (horário de Brasília).

“Agora é outro tempo, com um nível muito alto. Não me surpreendo com mais nada, mas é claro que é interessante ver esses dois times na final. Vai ser um bom jogo”.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)