CBF oficializa a saída da técnica Pia Sundhage da Seleção Brasileira Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a saída da treinadora Pia Sundhage do cargo de técnica da seleção feminina. A decisão foi comunicada pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Após uma trajetória marcada por altos e baixos, a treinadora sueca encerra seu vínculo antes do término contratual, que originalmente se estenderia até os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A participação do Brasil na Copa da Austrália e da Nova Zelândia resultou em um desempenho insatisfatório, culminando na eliminação precoce na fase de grupos. O desgaste da campanha parece ter sido um fator determinante na decisão conjunta de encerrar a parceria. Desde 2019, a treinadora introduziu modificações significativas, que não apenas influenciaram a equipe, mas, também deixaram marcas no cenário do futebol nacional, uma realidade sublinhada por Ednaldo Rodrigues:

"Comunico que, a partir deste momento, encerramos a colaboração de Pia junto à CBF. Expresso meus agradecimentos a ela e a todos os indivíduos que compuseram a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, protagonista na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. Ao longo do período entre 2019 e o presente, Pia contribuiu substancialmente, o que se revelou de grande importância tanto para a CBF quanto para o futebol nacional. Desejamos a ela êxito em suas futuras empreitadas", declarou o presidente da CBF.

Consequentemente, a CBF delineia o caminho a seguir. Em breve, espera-se o anúncio da nova equipe técnica que assume a responsabilidade de fortalecer o desempenho da seleção feminina nos próximos desafios. Com os olhos postos nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e na próxima Copa do Mundo em 2027, cuja sede permanece indefinida, a nova comissão técnica assume a árdua tarefa de reforçar os resultados em competições de relevância internacional.