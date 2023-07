Em jogo com polêmica de arbitragem, Brasil perde para a Polônia e é eliminado da Liga das Nações

O Brasil perdeu para a Polônia por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (20), pelas quartas de final da Liga das Nações. O jogo foi marcado por uma intensa festa da torcida polonesa e um lance polêmico da arbitragem no final do primeiro set.

A derrota tira o Brasil da briga por medalhas da Liga pelo segundo ano seguido. Nas semifinais, a Polônia vai encarar o Japão, que passou pela Eslovênia em 3 sets a 0. Na outra chave, os Estados Unidos encaram a Itália em busca da vaga na decisão.

Polêmica

No último ponto do primeiro set, Alan explorou o bloqueio após um longo rali para marcar. A Polônia, porém, pediu desafio e acusou o toque no oposto brasileiro na volta da bola. A arbitragem voltou atrás e deu razão ao pedido polonês. Foi o motivo para muita reclamação de Bruninho, capitão, e do técnico Renan Dal Zotto. Apesar do protesto, nada mudou.

Próximos compromissos

O Brasil volta à quadra no fim de agosto, entre os dias 26 e 30, para a disputa do Sul-Americano, em Recife. Será a última competição antes do Pré-Olímpico, no Rio de Janeiro, a partir do dia 30 de setembro.