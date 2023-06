Vôlei: Brasil sofre derrota surpreendente para o Canadá na Liga das Nações

Em um jogo marcado por adversidades, a seleção brasileira de vôlei feminino foi derrotada pelo Canadá em uma partida emocionante válida pela Liga das Nações. O esforço e determinação demonstrados pela equipe comandada por José Roberto Guimarães não foram suficientes para superar a surpreendente performance das rivais. O placar final registrou a vitória do time da América do Norte por 3 sets a 2, com parciais de 28/30, 25/22, 25/23, 21/25 e 17/15.

O Brasil lutou arduamente ao longo do confronto e chegou a ensaiar uma reação, mesmo quando a partida parecia estar nas mãos das adversárias. No entanto, o Canadá mostrou-se superior no desfecho do jogo, garantindo a vitória. Destaca-se a atuação inspirada de Gray e Van Ryk, que lideraram a equipe canadense com grande desempenho ofensivo e efetividade no bloqueio. Por outro lado, a seleção brasileira enfrentou dificuldades em seu desempenho, sofrendo com um dia pouco favorável. Gabi, apesar de marcar 20 pontos, não conseguiu evitar a queda da equipe.

O próximo desafio da seleção brasileira ocorrerá nesta sexta-feira, contra a seleção da Turquia. O confronto, que promete ser mais uma partida complicada, é válido pela última semana da fase de classificação em Bangkok. O jogo terá início às 10h30 e será transmitido pelo canal Sportv2.

Análise do jogo e perspectivas

O desempenho do Brasil ficou aquém das expectativas durante o confronto contra o Canadá. Em alguns momentos, a equipe demonstrou sinais de crescimento e adaptação ao jogo, porém, encontrou um adversário determinado a obter uma vitória contra um dos favoritos. O Canadá, em ascensão no cenário mundial do voleibol feminino, exibiu uma atuação sólida, contando com Gray e Van Ryk em destaque. Além disso, a equipe demonstrou grande eficiência no bloqueio. Por outro lado, a seleção brasileira não conseguiu superar as dificuldades enfrentadas em quadra, culminando na derrota.

Com o resultado negativo, o Brasil permanece na terceira posição na tabela de classificação da Liga das Nações, atrás dos Estados Unidos e da Polônia. A equipe acumula sete vitórias em dez jogos disputados, totalizando 21 pontos. Já o Canadá, após a vitória sobre o Brasil, avança para a oitava colocação e mantém-se firme na disputa por uma vaga na fase final da competição. O time da América do Norte deposita suas esperanças nos confrontos diretos contra Itália e Holanda, que também estão em busca da classificação, nas rodadas finais da fase de grupos.