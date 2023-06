Vôlei: Brasil vence Croácia por 3 a 0 na Liga das Nações feminina

A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu por três sets a zero a Croácia na Liga das Nações neste domingo (4). As parciais foram 26/24, 25/18 e 25/8. Foi a terceira vitória seguida da seleção brasileira em quatro jogos em Nagoia, no Japão.

VEJA MAIS

Ana Cristiana foi o destaque da partida. A ponteira foi a maior pontuadora do jogo, com 22 acertos (17 de ataque, três de bloqueio e dois aces). Teve 55% de eficiência nos ataques.

Zé Roberto fez duas mudanças no time titular. A oposta Lorrayna e a líbero Laís entraram no lugar de Kisy e Natinha. O Brasil jogou com Macris, Lorrayna, Ana Cristina, Julia Bergmann, Diana, Carol e a líbero Laís. Entraram no decorrer do jogo Naiane, Tainara, Maiara Basso e Lorena.

Quais os próximos jogos do Brasil na Liga das Nações?

O Brasil vai ser uma das sedes da próxima semana da Liga das Nações feminina de vôlei. A partir do dia 14 de junho, o time comandado por Zé Roberto enfrente, em Brasília, a Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos.