Talita Antunes chega ao 200º evento internacional de vôlei de praia e alcança feito inédito

Fazendo história, a jogadora Talita Antunes chega à sua 200º competição internacional com o Circuito Mundial de Volêi de Praia 2023, que acontece em Uberlândia e inicia nesta quarta-feira (26). A brasileira é a primeira mulher na história a alcançar o feito, e quinta maior vencedora no ranking mundial, e faz sua estreia junto com Thâmela Galil, sua dupla.

A primeira partida da dupla é contra as compatriotas Taiana Lima e Hegeile, pela primeira rodada qualificatória. Sobre a marca e a competição, Talita se declarou feliz por conseguir ainda competir em alto nível.

“Fico muito feliz de conquistar essa marca, é claro, ainda mais sendo a primeira mulher na história a bater 200 campeonatos internacionais. Poder representar o Brasil fazendo o que amo em tantos eventos é realmente especial. Sempre pensei que continuaria jogando enquanto pudesse competir em alto nível, mas depois de ter o meu filho, em 2018, surgiu a dúvida se eu ainda continuaria. Felizmente deu certo”, disse a atleta.



Talita está com Thâmela, sua dupla que tem apenas 22 anos, há apenas seis meses, no entanto, o pouco tempo não impediu a dupla de mostrar que o entrosamento e o talento combinados já estão em dia. Representando o Sesc Botafogo, na primeira competição juntas, a dupla conquistou o ouro na África do Sul.

Anteriormente, Talita já subiu ao lugar mais alto do pódio 36 vezes, quinto lugar no ranking mundial. A atleta acumula três títulos do Circuito Mundial, e já participou das Olimpíadas três vezes (Pequim, em 2008; Londres, em 2012; e Rio, em 2016), agora pretende participar da edição de Paris dos jogos, em 2024.

“Não é um sonho, porque eu já disputei, mas é uma meta. Ainda tem muita coisa pela frente, porém, é a minha meta”, disse.

Confira o ranking:

1. Larissa Maestrini - 62 vitórias (Brasil)

2. Kerri Walsh - 56 vitórias (Estados Unidos)

3. Juliana Felisberta - 49 vitórias (Brasil)

4. Misty May-Treanor - 43 vitórias (Estados Unidos)

5. Talita Antunes - 36 vitórias (Brasil)

6. Shelda Bedê - 34 vitórias (Brasil)

7. Adriana Behar - 31 vitórias (Brasil)

8. April Ross - 27 vitórias (Estados Unidos)

9. Sandra Pires - 20 vitórias (Brasil)

10. Duda Lisboa - 19 vitórias (Brasil)