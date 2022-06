Com paraense, dupla brasileira é derrotada na final e fica com a prata no mundial de vôlei de praia

O paraense Renato, que faz dupla com Vitor Felipe, foi derrotado na final do Mundial de vôlei de praia neste domingo (19). Os brasileiros perderam para Mol e Sorum, da Noruega. Os atuais campeões olímpicos venceram por dois sets a zero, parciais de 21/15 e 21/16.

A dupla brasileira até abriu o jogo atacando os adversários, mas logo Mol e Sorum igualaram as ações. O duelo ficou acirrado até a metade do primeiro set, quando os noruegueses abrirarm 17 a 11. No final, Sorum fechou a primeira metade do jogo em 21 a 15.

No segundo set, os campeões olímpicos continuaram superiores e abriram 4 a 1 no placar. Os brasileiros equilibraram o jogo e passaram a trocar pontos com os europeus, mas a vantagem de quatro pontos permanecia no placar. A partida ficou até até que Mol bloqueou ataque de Vítor Felipe e fechou o jogo em 21 a 16.