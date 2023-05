Wallace reage à suspensão de cinco anos do vôlei e critica CBV: 'não sou um bandido'

Wallace, jogador de vôlei, reagiu à sua suspensão de cinco anos aplicada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Nesta quarta-feira (3), em entrevista ao "Blog do Voloch", do portal O Tempo, ele expressou sua insatisfação com o aumento da punição, que inicialmente era de seis meses. Além disso, o atleta declarou que continuará defendendo seu direito de trabalhar.

"O que eu digo é que a briga política das entidades não vai acabar comigo e minha carreira. No pior dos cenários, vou jogar fora do Brasil. O mercado é grande na Europa e Ásia. Eu tenho currículo e portas abertas por onde passei", disse.

Sobre um possível arrependimento, o jogador afirmou que já pediu desculpas, mas disse que "não é um bandido". Ele enfatizou que as pessoas precisam separar o Wallace atleta do cidadão para julgá-lo adequadamente.

"Se eu pedir desculpas, fica evidente. Mas parece que não é e não tem sido suficiente. O que as pessoas precisam entender é que sou um ser humano e pai de família. Erro como qualquer um. Não sou bandido e não irão me tratar como se fosse. Quem nunca errou? Para julgar é necessário separar o Wallace atleta do Wallace cidadão", explicou.

Por fim, Wallace mencionou que aprendeu a lição sobre quem são seus verdadeiros amigos e agradeceu o apoio de sua família e clube, que o suspendeu por um período, mas nunca o desamparou. Ele também comentou que poucos ex-companheiros de seleção se manifestaram em seu apoio e preferiu não falar mais sobre o assunto.

"A gente aprende com as porradas. Eu conto nos dedos quem é quem. Posso dizer que esse episódio me ensinou o conceito de amigo e colega de trabalho. Eu já paguei pelo erro que cometi. E assumi meu erro. O que mais eles querem?", finalizou.