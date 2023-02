Wallace é suspenso pelo Comitê Olímpico Brasileiro após fazer enquete sobre 'tiro na cara do Lula'

Campeão olímpico com a seleção brasileira, o jogador de vôlei Wallace foi suspenso pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nesta sexta-feira (3). Nesta semana, o atleta perguntou para seguidores em uma rede social se deveria dar um tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o conselho de ética do COB, a suspensão deve durar até a finalização do processo que avalia a conduta do atleta. Segundo o conselheiro Ney Bello, atletas também devem desempenhar um papel de responsabilidade na sociedade.

"Roberto Dinamite, Pelé, Maria Lenk, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Todos tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar-se por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos, não obstante as opções políticas de cada um", ressalta.

Wallace não pode participar de nenhum campeonato

A decisão determina que Wallace não pode participar de nenhum campeonato organizado pelo COB, pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) ou treinar com a seleção brasileira. A suspensão não o impossibilita de treinar, mas o Cruzeiro, clube que defende na Superliga de Vôlei, decidiu afastá-lo "por tempo indeterminado".