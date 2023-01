Jogador de vôlei Wallace pede desculpas por sugerir violência contra Lula; vídeo

Depois de uma forte repercussão, inclusive com pedido de providências do Planalto para a Advocacia Geral da União (AGU), o jogador de vôlei Wallace Leandro de Souza publicou, no início da tarde desta terça-feira (31), um vídeo pedindo desculpas. Isso porque o ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei e atleta do Cruzeiro, de Minas Gerais, publicou um Story e enquente na segunda-feira (30) sugerindo violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa, apagada horas depois, gerou repúdio de atletas, entidades ligadas ao esporte e do próprio clube que Wallace defende.

No vídeo de desculpas, Wallace diz: “quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência, em hipótese alguma, contra qualquer pessoa, principalmente o nosso presidente [Lula]. Então, vim aqui pedir desculpas. Foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei e estou aqui pedindo desculpas, porque quando você erra, não tem jeito, você tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar a violência, ódio. Não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que eu quero passar pra ninguém”.

O vídeo foi publicado poucas horas depois do Secretário de Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta, confirmar que a AGU já havia sido acionada para tomar providências contra o atleta, que tem 35 anos e atua como oposto, com várias passagens pela Seleção Brasileira de vôlei.