Jogador de vôlei Wallace sugere 'tiro' em Lula e Planalto pede que AGU tome providências

O Governo Federal pediu que a Advocacia-Geral da União (AGU) tome providências sobre uma postagem do jogador de vôlei Wallace Leandro, do Cruzeiro e ex-Seleção Brasileira, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada pelo Secretário de Comunicação Social, Paulo Pimenta, nesta terça-feira (31). Na publicação, o atleta sugere que alguém dê "um tiro" no presidente petista.

"Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!", disse Pimenta, em suas redes sociais.

Wallace compartilhou a pergunta de um seguidor: "Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?". O jogador ainda abriu uma enquete para colher a opinião de seguidores sobre o tema.

A postagem, que foi feita na segunda-feira (30) e apagada horas depois, gerou repúdio de atletas, artistas e políticos. De acordo com a Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) o atleta deve ser denunciado pelo crime de incitação à violência.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Cruzeiro se manifestaram sobre o caso, repudiando a atitude do atleta.

Vejas as notas da entidade do clube

CBV

"A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade".

Cruzeiro

"As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos".