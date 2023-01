Lojas Americanas contrata Cristiano Zanin, advogado de Lula, para defender empresa no STJ

Advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e potencial candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin foi contratado pelas Lojas Americanas para defender a companhia nos processos que o banco BTG Pactual briga para continuar retendo R$ 1,2 bilhão da varejista, e que está em tramitação do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

A crise na empresa teve início após o anúncio de “inconsistências contábeis” da ordem de R$ 20 bilhões. Além do BTG, outros bancos bloquearam recursos das Americanas, que pediu Recuperação Judicial para não quebrar.

Lava Jato

Zanin atuou na defesa de Lula em processos da Operação Lava Jato, conseguindo, inclusive, a derrubada das decisões de Sérgio Moro contra o agora presidente. Foi coordenador jurídico na campanha do petista e, após o pleito, nomeado na transição como o responsável pela elaboração de um relatório sobre a área de Cooperação Jurídica Internacional.

Por usa atuação, chegou a ser abordado e foi vítima de provocações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em locais públicos. Em um dos casos mais recentes, ele foi abordado e ameaçado por um homem enquanto escovava os dentes no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. A OAB Nacional procurou Zanin para representá-lo criminalmente, com o fim de punir o autor da ameaça.