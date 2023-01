Americanas pede extensão de recuperação judicial aos Estados Unidos

A Americanas já teve o pedido aceito no Brasil para recuperação judicial, após descoberta de rombo de R$ 20 bilhões. Nesta quarta-feira (25), a empresa pediu reconhecimento de processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Mas a empresa afirma que "não entrou com pedido de recuperação naquele país", mas apenas extensão dos elfeitos do processo no Brasil.

Em nota, a empresa explica ter pedido "extensão aos Estados Unidos dos efeitos de proteção (notadamente a suspensão de pagamentos a credores) assegurados em seu processo de recuperação judicial no Brasil, o que é chamado de Chapter 15". Mas que a companhia "reitera que não entrou com pedido de recuperação naquele país".

A dívida da empresa é de R$ 41,2 bilhões, sendo R$ 64,8 milhões referentes referente à classe trabalhista, R$ 41 milhões à classe de quirografários e R$ 109,4 milhões à classe de microempresas e empresas de pequeno porte.

A lista enviada pela empresa, conforme solicitado pela Justiça do Rio de Janeiro, mostra que mais da metade da dívida é com os maiores bancos brasileiros. São mais de R$ 22 bilhões divididos entre apenas nove bancos de um total de R$ 41 bilhões reconhecidos na recuperação judicial.