Lula derruba 18 nomes indicados por Bolsonaro para direção de órgãos e comando de embaixadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao Legislativo a retirada de tramitação de 18 nomes indicados a partir de dezembro do ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para direção de órgãos públicos, agências reguladoras e para o comando de embaixadas do Brasil no exterior. A decisão foi publicada no "Diário Oficial da União" desta terça-feira (31), um dia antes da abertura das sessões no Congresso Nacional.

As indicações ainda não haviam sido aprovadas pelo Legislativo e o novo governo também ainda não enviou ao Congresso novos nomes para ocupar esses cargos.

Veja as indicações canceladas: