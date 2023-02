AGU pede abertura de processos contra Wallace, que pode ser banido do vôlei

Os comentários do jogador de vôlei Wallace, do Cruzeiro, contra o atual presidente da República, Lula, continua rendendo. Nesta quarta-feira (1), a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) representações contra o atleta, de acordo com a Agência Brasil.

A AGU afirmou que houve uma violação ao artigo 243-D do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (incitação pública ao ódio ou a violência) e dos artigos 8º e 34 do Código de Conduta Ética do COB (respectivamente por uso indevido de expressões discriminatórias e por incitação a práticas de ato de violência por meio de redes sociais).

Desta forma, a AGU pede ao Conselho do COB que seja aberto um processo disciplinar e que sejam aplicadas as penalidades máximas previstas nos dois códigos: multa no valor de R$ 100 mil e banimento do esporte olímpico.

Na última segunda-feira (30), no Instagram, Wallace compartilhou a pergunta de um seguidor: "Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?". O jogador ainda abriu uma enquete para colher a opinião de seguidores sobre o tema. Horas depois, Wallace apagou a postagem, por causa da repercussão negativa.