Após publicação sobre tiros em Lula, campeão olímpico de vôlei é suspenso; vídeo

O jogador de vôlei Wallace Souza, do Cruzeiro, foi suspenso pela Raposa por tempo indeterminado. A ação foi provocada por uma enquete aberta pelo atleta com a imagem de uma arma, em que ele perguntava quem 'daria um tiro na cara do Lula com essa 12?', incitando o ódio contra o atual presidente da República.

O Cruzeiro informou que o atleta foi afastado e que o clube está atento aos desdobramentos legais do caso. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou que encaminhou uma representação ao Conselho de Ética da entidade após a publicação de Wallace.

Wallace apagou a publicação, no entanto, prints da enquete circulam nas redes sociais. Veja abaixo:

Com a repercussão, Wallace usou as redes sociais para se desculpar sobre a postagem. O jogador negou a intenção de incitar a violência contra Lula e disse que assume o erro:

Veja a nota publicada pelo Cruzeiro sobre o tema:

A diretoria do Sada Cruzeiro, reforça, novamente, que repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência, após as postagens do atleta Wallace. Atento aos desdobramentos, o clube informa que vem tomando providências diante do fato. O clube exigiu do atleta Wallace a plena retratação e um pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos com as suas postagens.

Conforme previsto em contrato, o Sada Cruzeiro informa que Wallace será punido com afastamento e uma suspensão por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira.

Esperamos que o episódio sirva de aprendizado para todos, com uma reflexão sobre o uso consciente das redes sociais, e da responsabilidade que cada um tem em disseminar bons valores. O esporte deve ser uma ferramenta para propagar igualdade, tolerância e respeito.