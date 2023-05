Ex-jogadora da seleção de vôlei, Paula Borgo morre vítima de câncer

Ex-jogadora da seleção feminina de vôlei, Paula Borgo, morreu nesta quinta-feira (11) em decorrência de câncer no estômago. A atleta de 29 anos recebeu o diagnóstico do tumor durante os exames médicos da pré-temporada do Barueri, equipe em que atuaria na última Superliga. A informação foi divulgada por meio das redes sociais da mãe da atleta.

Paula Borgo, que recentemente jogou pelo Bergamo, na Itália, e anteriormente defendeu o Kale e o Nilufer, na Turquia, havia retornado ao Brasil para atuar pelo Fluminense. Durante sua carreira na seleção nacional, a jogadora conquistou posições de destaque sob o comando do técnico Zé Roberto Guimarães. Em 2019, ela recebeu a medalha de prata na Liga das Nações, em Nanquim, e também fez parte da equipe vencedora do Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio. Nas categorias de base, Paula foi campeã mundial sub-23.

Dois dias antes de da morte, Paula fez sua última postagem nas redes sociais, uma homenagem ao marido Carlos, recordando o dia de seu aniversário de casamento.

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e o Fluminense, seu último clube no Brasil, prestaram homenagens nas redes sociais.