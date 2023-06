Brasil vence França na Liga das Nações de vôlei e dá salto na tabela

Em um jogo cheio de emoções, a seleção brasileira masculina de vôlei saiu vitoriosa contra a equipe campeã olímpica. Neste domingo (25), no ginásio de Orleans, na França, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto entrou em quadra determinado a encerrar a segunda semana da Liga das Nações com uma vitória expressiva. E foi exatamente o que aconteceu. Com uma atuação brilhante dos atacantes Alan e Lucarelli e um desempenho sólido na defesa, o Brasil derrotou a França por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/23, 19/25 e 25/23.

VEJA MAIS

Após o resultado positivo, a equipe de Renan Dal Zotto aproveitará uma semana sem jogos para se dedicar aos treinamentos. A cidade francesa de Metz foi escolhida como o local de preparação da seleção brasileira, que considera o lugar sua "casa europeia" até os Jogos Olímpicos de Paris. Em seguida, os brasileiros embarcarão para as Filipinas, onde participarão da terceira semana da Liga das Nações, agendada para os dias 4 a 9 de julho. A fase final do torneio ocorrerá em Gdansk, na Polônia, de 19 a 23 de julho.

Além da conquista da vitória, o Brasil deu um salto na tabela de classificação da Liga das Nações. Com o triunfo sobre a França, a equipe brasileira agora ocupa a terceira posição, somando seis vitórias e duas derrotas. Por outro lado, os franceses enfrentam uma situação complicada, amargando a décima colocação e ficando fora da zona de classificação para a fase final do torneio. A seleção francesa possui apenas três vitórias em oito jogos disputados.