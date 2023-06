Key Alves no Onlyfans: quem é a ex-BBB e jogadora de vôlei que virou sucesso na web

Para além das quadras de vôlei, Key Alves é produtora de conteúdo adulto no Onlyfans. Aos 23 anos, a loira virou sucesso na internet e acumula mais de 11 milhões de seguidores, só em uma rede social. Veja quem é Key Alves, famosa também no Onlyfans.

Quem é Key Alves, ex-BBB e jogadora de vôlei do Onlyfans?

Antes de entrar no Big Brother Brasil de 2023, Key Alves jogava como líbero no Osasco, uma das principais equipes da Superliga Feminina. Teve sua participação encerrada no reality com quase dois meses de programa e ficou famosa, também, por ir ao "La Casa de Los Famosos" - o BBB mexicano.

Fora dos grandes tradicionais holofotes, em evento, a loira de 23 anos faz mesmo sucesso nas redes sociais. Seja no instagram ou com conteúdo sensual no Onlyfans. A artista chegou a dizer que fatura milhares de dólares ao mês com a plataforma, que monetiza fotos e vídeos aos assinantes.

Quando Key Alves entrou no Onlyfans?

Key entrou no Onlyfans entre 2021. Em julho de 2022, seu rendimento mensal com as publicações no OnlyFans era de aproximadamente R$ 100 mil reais. Desde então, ela multiplicou o número de seguidores, mesmo sendo a jogadora de vôlei com o maior número de fãs no mundo.