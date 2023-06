Key Alves revela que já faturou o prêmio do 'BBB 23' com ensaios sensuais

Key Alves revelou que já faturou o equivalente ao prêmio do Big Brother Brasil 23. Em entrevista ao Gshow, a atleta falou sobre o sucesso dos seus ensaios sensuais. Recentemente, a atleta aceitou o convite para conhecer o "São João da Thay", de Thaynara OG, e curtiu dias nos Lençóis maranhenses antes do evento. Nas redes sociais, já postou cliques quentes.

Segundo a ex-bbb, "eu vim mesmo para curtir, já trabalhei muito nesse início de ano e quero me dar uns dias de férias. Desde que saí do BBB, eu ainda não consegui ter uma vida normal. Estou tentando me acostumar com tudo, mas eu sempre sonhei com pessoas me reconhecendo, com fama e sucesso e com muito trabalho, que é o que está acontecendo", relevou.

Com o Onlyfans, a atleta garante que já faturou bem mais do que o prêmio. "Não imaginava que sentiria o impacto tão rápido. Porque eu sabia que não seria campeã do reality show, eu já sentia, mas sabia que faria dinheiro aqui fora e seria reconhecida pelo Brasil de alguma forma", garantiu. A ex-bbb não se intimida com os haters.

"O que os haters pesam a mão é para falar do Onlyfans e é eu algo que eu já lido desde que comecei. Então, isso não vai me machucar agora. Já passei dessa fase. Quanto mais falam, mais engajam, mais dinheiro faço lá. Podem falar mal de mim, mas assinem minha conta lá", concluiu.

Confira os cliques quentes da atleta nos Lençóis Maranhenses:

