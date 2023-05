Gabi Martins é vista aos beijos com jogador de vôlei Bruninho

Gabi Martins usou a sua traição para ganhar views e plays. Após lançar ‘Indereço’, música que retrata o polêmico fim do namoro com o influenciador Lincoln Lau, a cantora curtiu o sucesso beijando outra boca.

De acordo com o jornal Extra, a ex-BBB teria sido vista aos beijos com Bruninho, jogador de vôlei da seleção brasileira. A publicação recuperou informações do perfil Condomínio da MFifi, e disse que Gabi e Bruninho se beijaram na casa noturna Vila JK, em São Paulo, no fim de semana passado, antes do lançamento da faixa.

"Indereço" faz referência a palavra escrita de forma errada por Kamille Milane Loquetti, pivô da separação. A palavra foi exposta em um print por Gabi nas redes sociais, as imagens seriam de uma conversa do ex-namorado para a influenciadora.