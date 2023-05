Kamille Millane registra boletim de ocorrência contra cantora Gabi Martins por injúria e difamação

Kamille Millane prestou boletim de ocorrência (BO) na delegacia nesta sexta-feira (19) contra a cantora sertaneja Gabi Martins. Kamille é apontada como o pivô da separação da cantora com ex, Lincoln Lau.

A modelo acusa a ex-BBB pelos crimes de injúria e de difamação, previstos nos artigos 140 e 139 do Código Penal. Segundo Kamille, a sertaneja tem incentivado seus fãs a atacarem nas redes sociais após a música "Indereço". A notícia foi divulgada pela colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira.

Kamille Millane alega que, por ter se envolvido com o ex-namorado de Gabi, Lincoln Lau, começou a sofrer muitos ataques com injúrias e difamações, principalmente na internet. As ofensas vem de Gabi e de parte dos seguidores e fãs da cantora.

Recentemente, Gabi Martins lançou um clipe da canção “Indereço”. A sertaneja ataca a personagem principal do clipe, fazendo uma clara referência à Millane. Desde o lançamento, Kamille tem sentido um enorme medo até mesmo de sair na rua.

Segundo os advogados de Kamille, não há qualquer intuito financeiro no registro do boletim de ocorrência, trata-se de uma medida necessária para a proteção da jovem e para provar que a internet não pode ser tratada como “terra de ninguém”.