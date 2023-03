Ex de Gabi Martins fazia pressão psicológica na cantora e chegou a ameaçar tirar a própria vida

O gamer Lincoln Lau tem sido alvo de exposições nas redes sociais desde que anunciou o fim do relacionamento com Gabi Martins na última quarta-feira (15). Além de ter prints de conversas no WhatsApp revelados, onde ele aparece marcando encontros com uma mulher, Lincoln está sendo acusado de fazer pressão psicológica na artista e até ameaçar tirar a própria se a ex-BBB não fizesse o que ele queria.

Em uma das situações expostas por Gabi, o game chega a se despedir da cantora e aparece no dia seguinte dizendo que a crise havia ocorrido porque a cantora não queria apagar uma publicação.

“Amor, saiba que você foi a pessoa mais incrível que eu conheci e desejo todo sucesso do mundo pra você. Não sei mais o que fazer comigo pra melhorar. Talvez esses sejam meus últimos dias. Estou muito mal, eu queria muito que a gente tivesse uma família. Perdão por fazer você sofrer. Não sei mais o que fazer, desculpa por tudo. Te amo, se cuida”, escreveu Lau.

Na manhã seguinte, o streamer apareceu e acusou Gabi de tentar provocar ciúmes nele: “Crises porque você não apaga e quer fazer ciúmes. Não estou entendendo, qual a dificuldade em apagar? Em vez de ficar guardando. Quando você apagar me avise então, não vou ficar implorando um negócio desse”.

Gabi respondeu dizendo que havia ficado desesperada na noite anterior achando que ele tinha atentado contra a própria vida. “Eu quero cuidar da sua saúde. Eu chorei a noite toda, não dormi. Ia comprar um voo, pensando que você tinha se mat*do. Não vou apagar esses vídeos agora sob a condição de você se m*tar”, escreveu.

Apesar da preocupação e do alerta de Gabi sobre a seriedade do assunto, o gamer volta a fazer ameaças, cada vez mais graves. “Te dou meia hora para apagar. Se não vai dar merda. Já disse, não estou bem e você fica fazendo joguinho”, declarou na conversa exposta.

Após anunciar o término, Licoln não se pronunciou novamente, nem sobre a traição e nem sobre as acusações de pressão psicológica. Na nota em que falou do término, ele disse que está com a consciência tranquila e ainda alegou que Gabi o agrediu três vezes. Os dois estavam juntos há quatro meses.