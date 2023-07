Liga das Nações: Seleção Brasileira feminina de vôlei é eliminada pela China nas quartas de final

A equipe feminina de vôlei do Brasil deu adeus à Liga das Nações, nesta quinta-feira (13), após perder para a China por 3 sets a 1, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos, local que está sendo o palco final da competição. Em um jogo duro, as chinesas quase viram a reação possível das brasileiras, mas a virada não se concretizou.

Essa é a primeira vez que o Brasil fica de fora das semifinais da competição, mesmo nunca tendo conquistado o lugar no pódio, visava o título inédito. Nas quatro edições anteriores, o Brasil soma três vices campeonatos e um quarto lugar. Agora é a China que enfrenta a Polônia, que passou por cima da Alemanha, no próximo sábado (15), em busca da vaga na grande final.

Como foi a partida

No primeiro set, as chinesas abriram um placar em um início equilibrado, e em um ace de Kisy, o Brasil passou a frente e o jogo ficou 4 a 3. No entanto, logo a China voltou a abrir vantagem, foi quando o técnico Zé Roberto pediu tempo para a equipe brasileira. Com o retorno do jogo, a China voltou a abrir vantagem, mas as brasileiras se empenharam e logo colaram nas rivais e o placar ficou 11 a 10. No entanto, após uma sequência de erros, nem uma segunda parada de Zé Roberto foi o suficiente e as chinesas garantiram o set com tranquilidade por 25 a 21.

E no segundo set, as asiáticas mantiveram a postura, mesmo com uma aparente melhora da Seleção Brasileira na volta à quadra, quando abriram o placar. No entanto, a China logo reagiu e mesmo com o pedido de tempo de Zé Roberto, que nada adiantou, as rivais se adiantaram e saíram na frente por 14 a 8. Logo o técnico brasileiro se adiantou em fazer trocas no time, como Roberta no lugar de Macris, o que deu um gás no time, colocando-as na frente por pouco tempo, mas as rivais asiáticas reagiram mais uma vez e fecharam o set por 25 a 20.

O terceiro set teve um início ainda pior, com as brasileiras parecendo já sentir a derrota e vendo a China abrir vantagem por 7 a 1. No entanto, com a entrada de Tainara, as brasileiras sentiram uma mudança e conseguiram diminuir a diferença, e conseguiram empatar com um ace de Macris, deixando o placar em 11 a 11. No melhor momento do jogo, a Seleção se adiantou e abriu vantagem em 20 a 18, e depois fecharam o set com dois aces seguidos de Macris, terminando em 25 a 20 para as brasileiras.

Mesmo tentando manter o ritmo do terceiro set, as brasileiras não conseguiram evitar a reação da China, que voltou a crescer e abrir vantagem. Após o tempo de Zé Roberto, as brasileiras foram buscar e diminuíram a diferença, ficou 9 a 8, e logo conseguiram virar, com dois pontos seguidos abrindo vantagem, ficando 16 a 14. Logo veio a reação chinesa e o jogo ficou no ponto a ponto, até a reta final, quando a China avançou e garantiu o set da vitória, com 25 a 23, após um saque na rede de Tainara.