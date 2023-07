Vôlei de areia: modalidade está em alta em Belém e promete ser esporte do verão

Se você gosta de esportes e quer colocar o pé na areia no verão sem sair de Belém, o vôlei de areia pode ser uma boa opção. A modalidade tem virado febre e está crescendo na capital paraense, com novos adeptos e diversos grupos de atletas amadores. Com o aumento da procura, novas arenas surgiram, proporcionando a prática do vôlei e outras modalidades na areia, como o beach tennis.

Uma das atletas amadoras que já garante espaço na agenda semanalmente para o vôlei é Alice Martins, de 25 anos, que pratica há um ano e já é apaixonada pelo esporte. “Comecei com um grupo de amigos, estávamos procurando um lazer para aproveitar os domingos, e o vôlei se transformou em rotina, hoje pratico pelo menos três vezes na semana, e quando tem convites aproveito também”, contou.

Para ela, a prática do esporte em grupo proporcionou muito mais que uma melhora física, mas também vivências com diferentes pessoas. “Mesmo não tendo uma alimentação muito saudável, a prática do vôlei de areia ajudou em relação a manter meu peso e hoje já não sou tão sedentária, me sinto mais disposta. Ajudou também a aliviar o estresse do dia a dia, as pessoas estão sempre bem humoradas e o ciclo de amizades aumentou muito. Sou grata ao esporte por ter me proporcionado as melhores lembranças e vivências”, afirmou.

Diferente do tradicional vôlei de praia, a prática do vôlei de areia, na maioria das vezes, utiliza as regras do vôlei de quadra com seis jogadores de cada lado, mas com o mesmo objetivo: brigar para a bola tocar o campo do adversário. Para ter tantas pessoas na arena, grupos são criados por meio das redes sociais para garantir a “coleta” para agendamentos das quadras.

“Criei um grupo chamado ‘Vôlei OFC’ onde amigos e conhecidos foram mostrando interesse em participar, hoje somos quase 100 pessoas. E para melhorar a qualidade do jogo, alguns de nós procuramos até escolinhas, onde aprendemos todos os dias como melhorar no esporte. Hoje participo de mais de cinco grupos com listas cheias de domingo a domingo”, explicou Alice Martins.



E não só as listas dos grupos estão cheias, mas os horários das quadras também. Segundo Nilde Sousa, empresária e proprietária da Arena D’Beach, localizada no bairro da Pedreira, os horários são sempre reservados rapidamente. “Na maioria das vezes a agenda de horários está quase toda cheia. Com o crescimento do beach tênis também, temos mais competição pelos horários, junto com os praticantes de vôlei”, disse.

Beach Tennis também se destaca nas modalidades de areia (Cristino Martins / O Liberal)

Ainda de acordo com a empresária, que também é professora de beach tennis, a procura aumentou após a pandemia e a prática de ambos os esportes é uma boa opção para quem quer prevenir lesões.

“A prática de esportes em geral é importante no combate ao sedentarismo, nos esportes de areia existe a vantagem de ter menos impacto e consequentemente menos lesões, além de melhorar consideravelmente o cardio”, explicou.

Para os interessados em marcar uma partida com amigos, parentes e conhecidos, existem mais de cinco arenas espalhadas por Belém e Região Metropolitana. A média de preços fica entre R$ 50 até R$ 100, que geralmente são cobradas por hora, variando entre os estabelecimentos.

Confira onde jogar vôlei de areia em Belém:

D’Beach, Tv. Pirajá, 233 (Pedreira) - Aluguel da bola: R$20.

Preço por hora:

Segunda à sexta: 10 às 15h - R$70

Segunda à sábado, e feriados: 15h às 23h - R$100

Domingo: 9 às 15h R$80

Soccer 7, Rua Oliveira Belo, 716 (Umarizal) - Bola gratuita, ou marca Mikasa R$25.

Preço por hora:

Segunda à sexta: 8h às 18h - R$65; 18h às 20h - R$75; 20h às 22h - R$85; 22h às 00h - R$75

Sábado: 08h às 15h - R$70; 15h às 00h - R$80

Domingos e feriados: R$80

Copacabana Beach Sports, Av. Alm. Tamandaré, 374 (Cidade Velha) - Aluguel da bola: R$10.

Preço por hora:

Quadra coberta: R$90

Quadra descoberta: R$80

Arena Belém, Av. Roberto Camelier, 580 (Jurunas) - Aluguel da bola: R$5.

Preço por hora: R$100

Rola Bola, Rua Roso Danin, 300 (Canudos) - Aluguel da bola: R$7, por hora.

Preço por hora:

Segunda à sexta: 8h às 14h - R$50; 14h às 18h - R$55; 18h às 00h - R$70

Sábado e domingo: 8h às 15h - R$55; 15h às 00h - R$70

Bosque Arena & Sport Bar, Av. Centenário, 1052, estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará (Mangueirão) - Aluguel da bola: R$10, por hora.

Preço por hora:

8h às 11h: R$80

16h: R$80

17h às 21h: R$100

Arena Beach, Rod. Mário Covas, 85 (Coqueiro) - Bola e estacionamento gratuitos.

Preço por hora: R$65.

Arena 500, Av. Roberto Camelier, 500 (Jurunas) - Aluguel da bola: R$5.

Preço por hora:

8h às 17h: R$70

18h às 00h: R$80