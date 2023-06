Amazônia Open de Beach Tennis recebe melhores atetas do esporte em Tucuruí, no Pará

A cidade de Tucuruí, no sudeste paraense, recebe neste final de semana o Amazônia Open de Beach Tennis, o maior evento da modalidade na Região Norte. Ao todo, mais de 700 atletas de vários países participam do torneio, que premiará o campeão com R$ 50 mil.

VEJA MAIS

O evento começou na última quinta-feira (8) com uma partida de exibição. A dupla composta pelo espanhol Antomi Ramos, número 1 do mundo, e o brasileiro André Baran, quinto colocado, venceu os campeões mundiais, o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti, por 6/4 7/5. Em seguida, as italianas Sofia Cimatti e Nicole Nobile derrotaram as brasileiras Carolina Aguiar e Sara Milhomen por um duplo 6/0.

A chave principal masculina começa nesta sexta-feira (9) e termina com duelos da melhor dupla do ranking (Antomi Ramos e Michelle Cappelletti), encarando os brasileiros Matheus Coelho e Eduardo Ribeiro. Além disso, André Baran se une a Vinicius Font encarando o paraense Vinicius Fialho e o jogador ex-Paysandu Rafael Moura, o He-Man. As semifinais ocorrem neste sábado e as decisões no domingo