Vôlei: seleção brasileira se classifica para fase final da Liga das Nações após vencer a Holanda

A seleção brasileira masculina de vôlei está classificada para a próxima fase da Liga das Nações. Com duas partidas de antecedência, a equipe chegou às quartas de final da competição após vencer a Holanda na madrugada desta quinta-feira (6), por 3x0.

VEJA MAIS

A seleção brasileira preocupava após a derrota para a Itália, por 3x1, na madrugada da última terça-feira (4). Entretanto, o jogo da equipe voltou aos eixos e a vitória veio de certa maneira, fácil. Veja o placar os três sets:

25 x 21;

25 x 15;

25 x 20.

Com a vitória, o Brasil chegou a sete vitórias e soma 22 pontos, garantindo a classificação para a fase eliminatória da competição. Na Liga das Nações, apenas as oito melhores equipes - entre 16 - avançam para a próxima fase. Além do Brasil, já estão classificadas as seleções do Japão, dos Estados Unidos e da Eslovênia.

Próximos jogos da seleção brasileira masculina na LNV

A seleção brasileira masculina ainda jogará duas vezes antes do fim da fase preliminar da competição. Na madrugada desta sexta-feira (7), a seleção jogará contra a Polônia, e na madrugada do sábado (8), o jogo será contra a China. A Polônia ainda briga por uma vaga na fase final e é uma possível adversária para o Brasil na próxima fase.

A posição da seleção brasileira na tabela de classificação definirá o adversário dos brasileiros. Atualmente, Japão e Estados Unidos estão melhor posicionados na tabela, ambos com 24 pontos e um jogo a menos. Sendo assim, o Brasil pode começar a fase eliminatória jogando possivelmente contra Argentina, Itália, Polônia ou Holanda.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)