Morre Walewska Oliveira, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, aos 43 anos

A renomada ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Walewska Oliveira, morreu nesta quinta-feira (21), aos 43 anos. As causas da morte da ex-jogadora não foram reveladas. Walewska também fez história jogando pelos times do Minas e do Praia Clube.

Walewska estava em São Paulo para a divulgação de sua biografia. A atleta chegou a gravar um podcast na capital paulista e esteve presente em um evento sobre o próprio livro.

Trajetória de Waleska no vôlei

Walewska iniciou a carreira no Minas Tênis Clube aos 12 anos. Não demorou muito para ganhar destaque, passando pelas categorias de base do clube. Quando estava com 16 anos, atingiu 1,90m de altura. Na adolescência teve as primeiras oportunidades no time profissional. E fez parte de uma geração vitoriosa, tendo ficado no Minas até 1998.

No mesmo ano, foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira, sob direção Bernardinho. Walewska trouxe um legado e títulos Pan-Americanos, de Copa do Mundo, de Grand Prix e das Olimpíadas. Por clubes, a atleta também atuou por Rexona Curitiba, Açúcar União São Caetano, Vôlei Futuro, Vôlei Amil, Osasco Audax e Dentil Praia Clube, no Brasil, mas também teve experiência internacional na Itália (Perugia), Espanha (Murcia) e Rússia (Odintsovo).