R70: 'Episódio repugnante, inaceitável'

Combate ao câncer

Pesquisadores desenvolveram um teste de papel com urina no qual é possível identificar a doença nos estágios iniciais.

Corte da taxa Selic

O Copom deve baixar, nesta quarta-feira, o juro básico da economia para 12,75% ao ano, menor nível em dezesseis meses.

Camilo Santana, ministro da educação (J. Bosco)

"Episódio repugnante, inaceitável.”

Camilo Santana, ministro da Educação, sobre o caso dos estudantes da Universidade Santo Amaro (Unisa) gravados seminus e simulando masturbação durante um jogo de vôlei feminino.

AMAZÔNIA

DESTAQUE

Combate às desigualdades, promoção da paz e atenção às mudanças climáticas marcaram o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, ontem, em Nova Iorque. E, como não poderia deixar de ser, a Amazônia teve papel de destaque no discurso, incluindo uma citação a Belém, que sediou, em agosto, a Cúpula dos Países da região.

SOBERANIA

“O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora, a Amazônia está falando por si. Sediamos, há um mês, a Cúpula de Belém, no coração da Amazônia, e lançamos nova agenda de colaboração entre os países que fazem parte daquele bioma”, disse o presidente, lembrando que a região abriga 50 milhões de habitantes, “cujo futuro depende da ação decisiva e coordenada” dos países que detêm soberania sobre esses territórios.

CULTURA

RECURSOS

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou nesta semana a lista dos 260 empreendedores culturais e criativos do País que foram selecionados para participar do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), que será realizado em Belém, de 8 a 12 de novembro. O MinC está investindo R$ 1,118 milhão no edital, sendo que os participantes da região Norte receberão R$ 4.095,61. Para os selecionados do Pará serão R$ 3.267,61. Desse total, cerca de R$ 1 milhão vai para iniciativas da RMB.

REFERÊNCIA

O MICBR é um evento que vai reunir empresas e empreendedores dos setores culturais e criativos do Brasil e de outros países para fortalecer a economia criativa como um setor estratégico para o desenvolvimento sustentável do País. Na apresentação do evento, o Ministério da Cultura destaca que a intenção é fazer do Brasil referência em criatividade, diversidade, qualidade e inovação e a escolha de Belém para receber o projeto integra a programação para a COP 30.

AGRICULTURA

CADASTRO

Mais de 18 mil agricultores familiares paraenses serão beneficiados pelo Termo de Cooperação Técnica assinado nesta semana entre a Secretaria de Estado de Justiça e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater). O documento prevê várias ações, entre elas a atualização permanente do banco de dados do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), condição básica para que o agricultor e o empreendedor familiar rural acessem as diversas políticas públicas voltadas ao incentivo e à geração de renda.

AÇÕES

A Secretaria de Justiça promoverá programas itinerantes de expedição de documentos, entre outras atribuições. Já a Emater será responsável por criar estratégias e ações voltadas para a implantação das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar, bem como atualizar e emitir o CAF, entre outras.

BRT

IMPRUDÊNCIA

A lista de infrações de trânsito só cresce na faixa exclusiva para o BRT na avenida Almirante Barroso. Já não bastassem os ciclistas, motociclistas e carros particulares que insistem em usar a faixa, agora uma cena cada vez mais comum são vans que chegam do interior do Estado circulando por lá em alta velocidade. O risco de acidentes cresce e é urgente um aumento da fiscalização.

CLIMA

RISCO

Além das altas temperaturas - até 5º C acima da média do período -, a baixa umidade relativa deve colocar a população paraense em alerta. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice deve variar entre 20% e 30%, percentuais que estão dentro da chamada área de “perigo potencial”. O cuidado com idosos e crianças deve ser redobrado. A orientação dos especialistas é para manter a hidratação e evitar exercícios físicos em lugares descampados entre 9h e 16h. Sul e sudeste do Estado devem ser as regiões mais afetadas.

DESMATAMENTO

REDUÇÃO

Ao anunciar, ontem, o primeiro edital de concessão para a restauração florestal do Estado, no Yale Club, em Nova Iorque, o governador Helder Barbalho lembrou que no mês de agosto o Pará conseguiu reduzir os alertas de desmatamento em 70% e já nos primeiros dias de setembro, em 78%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, caminhando para fechar 2023 com uma importante entrega nessa agenda ambiental.

EM POUCAS LINHAS

► Três alunos da Escola Estadual Ulysses Guimarães, em Belém, foram classificados para a etapa nacional da 8ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), que ocorrerá em novembro, na cidade de Campinas, em São Paulo. A equipe chamada de Baobá é composta pelos alunos Luiz Ricardo Ferreira de Souza, Alana Elen Cardoso do Nascimento e Michaelly Lima Ferreira, da 3ª série do ensino médio, que conquistaram medalha de ouro na fase estadual, o que os credenciou para participar da etapa nacional como representantes das escolas públicas do Estado do Pará.

► A Secretaria Municipal de Educação de Belém recebeu a proposta do Conselho Municipal de Educação para promover o curso de especialização em Gestão Escolar com Ênfase em Educação Ambiental para os gestores escolares da rede municipal de ensino. O curso, da Universidade Federal do Pará (UFPA), é coordenado pelo professor José Bittencourt. Os objetivos são contribuir com a implantação de medidas de fomento ao debate sobre mudanças climáticas e assegurar melhoria da gestão escolar às práticas pedagógicas de Educação Ambiental.

► O governo do Estado anunciou ontem que os 136 quilômetros de asfalto que integram a obra de construção e pavimentação da PA-256, que totaliza 150 km, estão na reta final de trabalhos. O trecho contemplado pela obra do governo do Estado começa em Paragominas e termina em Tailândia e é a segunda via mais extensa do Pará.

► A Assembleia Legislativa do Pará vai realizar sessão especial para debater o uso de agrotóxicos no Estado. A proposta foi da deputada Lívia Duarte (PSOL), que atendeu um pedido do Fórum Nacional de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos.