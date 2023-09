Seleção Brasileira feminina de vôlei vence Porto Rico e segue invicta no Pré-Olímpico

Protagonizando mais uma vitória, a Seleção Brasileira feminina de vôlei dominou o Porto Rico em quadra nesta quarta-feira (20), em Tóquio, pelo Pré-Olímpico. O placar final foi de 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9. Com o resultado, a equipe do técnico José Roberto Guimarães segue invicta na competição em busca de uma das duas vagas para as Olimpíadas de Paris.

VEJA MAIS

Mesmo com quatro vitórias em quatro jogos, o time brasileiro não lidera a tabela do grupo. Após a partida contra o Porto Rico, o Brasil soma 11 pontos, um a menos que Japão e Turquia, que estão empatados na liderança. No entanto, o Japão é a única equipe que não perdeu nenhum set até agora. No pré-olímpico, somente os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Nesta quarta-feira, a equipe brasileira garantiu o triunfo sem muita dificuldade, com 46 pontos de ataque contra 25 pontos da equipe caribenha. Dessa vez, a maior pontuadora do jogo foi Rosamaria, com 15 pontos. Thaisa mais uma vez entrou em quadra como peça importante e marcou 14 pontos, seguida de Diana e Julia Bergmann, ambas com 13 pontos.

As brasileiras não jogam nesta quinta-feira e passam para a reta final da competição. O próximo confronto será na sexta-feira contra a Turquia, às 4 horas (horário de Brasília), que ocupa a segunda posição na classificação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)