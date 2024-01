Listão da Uepa 2024: Rádio Liberal faz a tradicional transmissão da leitura do listão dos aprovados

Nesta sexta-feira (26), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) fará a divulgação do resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2024 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) para candidatos que participaram da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) e a Rádio Liberal FM estará presente, mais um ano, transmitindo os nomes dos mais de 60 mil inscritos participam da seleção deste ano. Acompanhe a transmissão ao vivo:

A cobertura se dará em tempo real na Rádio Liberal FM, assim como também no portal OLiberal.com, nas redes sociais e, além da publicação do listão em caderno especial em jornal impresso.

"Vamos divulgar o listão, vamos continuar fazendo parte da emoção da família do Pará quando ouve o seu nome pela Rádio Liberal. É muito comum os nossos locutores, que já têm bastante tempo aqui na rádio, sempre serem cortejados, lembrados ou comemorados pelos próprios vestibulandos de ter o seu nome lido por Marquinhos Pinheiro, pelo Kaco Barros, pelo Carlos Alberto, gente que está há mais de décadas fazendo essa leitura. Então é uma festa que a Liberal faz, mais uma vez, este ano", afirma Abner Luiz Araújo, diretor da Rádio Liberal FM, emissora que conta com a parceria do Grupo Rosana Bastos.