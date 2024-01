Listão Uepa 2024: confira os primeiros lugares no vestibular deste ano

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta sexta-feira (26) o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2024 para candidatos que participaram da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023. Com mais de 60 mil inscritos na seleção deste ano, foram ofertadas 3.586 vagas em cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, na capital paraense e em mais 18 municípios do interior do Estado.

Os primeiros colocados no processo seletivo foram dos cursos de Biomedicina e Medicina. O primeiro lugar ficou com Marina Gonçalves Ribeiro, do curso de Biomedicina, com 899 pontos. A segunda colocação foi de Arthur Sanches Sales, do curso de Medicina, com 896 pontos. Em terceiro lugar, ficou Henrique Santos, que tentou Medicina, com 895 pontos.

Durante a coletiva de imprensa em que anunciou os primeiros colocados, o reitor da Uepa, Clay Chagas, informou os cursos mais concorridos e o percentual de aprovados oriundos de escola pública. "O curso mais concorrido, para cotistas, foi o de Fisioterapia, com 218 candidatos por vaga. O segundo curso foi Enfermagem, com 114 candidatos por vaga, e o terceiro o de Medicina Belém com 98,47 candidatos por vaga. Entre os não cotistas, os cursos mais concorridos foram Medicina Belém, com 66,56 candidatos por vaga; Medicina Marabá, com 56 candidatos por vaga; e Fisioterapia Belém, com 55,10 candidatos por vaga. Outra informação muito importante: aproximadamente 70% dos candidatos aprovados para a Universidade do Estado do Pará são oriundos das escolas públicas do Estado. E a cada ano isso vem aumentando, pois ano passado foram 64%. Isso é muito positivo para a educação pública do Estado do Pará. Outra informação é que, desses aproximadamente 60 mil candidatos inscritos, 99,86% dos candidatos aprovados fizeram Ensino Médio no Estado do Pará. Nós tivemos somente 5 vagas preenchidas por candidatos de fora", detalhou o reitor.

Também foram divulgados, nesta sexta-feira, os resultados dos Processos Seletivos Específicos dos cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras Libras.

Além de publicar o resultado no site da instituição, a Uepa também recebeu as equipes de rádio para realizar a leitura do listão com os nomes dos aprovados, no hall da reitoria, onde também espera-se receber os novos calouros para a já tradicional festa de comemoração, com ovos, trigo e banho de cheiro.

Prosel

O Prosel é executado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), por meio da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA), e acompanhado pela Comissão Permanente de Acesso ao Ensino Superior (Copaes) da Uepa. As vagas ofertadas pelo Processo Seletivo foram destinadas aos candidatos que concluíram o Ensino Médio ou que estavam concluindo a última série do Ensino Médio ou equivalente - referente ao período letivo de 2023 - e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.

Do total de vagas ofertadas em cada curso/município, 30% foram destinadas às Cotas Socioeconômicas (CSE), voltadas a candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em instituições públicas de ensino; enquanto que 20% se destinaram às Cotas Étnico Raciais (CER), reservadas aos candidatos que estudaram em instituições públicas de ensino e se autodeclararam negros ou indígenas; e 50% àqueles que optaram por não concorrer às cotas (Não Cotistas - NCT).