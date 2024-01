Listão Uepa 2024: seleção para os cursos de Libras e Música tem prova própria

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga nesta sexta-feira (26), a partir das 9h, o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2024. Mais de 60 mil inscritos participam da seleção, disputando 3.586 vagas. Para a maioria dos candidatos, a seleção é realizada considerando os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Mas, para dois cursos, a Uepa faz um processo próprio.

A vice-reitora da Universidade, Ilma Pastana, explica que os cursos de Licenciatura em Letras - Libras e Licenciatura em Música têm provas especiais. “Temos hoje o resultado do processo seletivo geral e temos processos que são realizados pela Universidade, [para os cursos de] Letras-Libras e Licenciatura em Música, que são conhecidos como [processos] especiais, porque precisam de uma equipe própria. O de Libras, a associação nos procurou e nos colocou que precisava ter um processo deles. Por, isso, foi aprovado no Consun [Conselho Universitário] que Música, que é bem nosso, regional, e Libras tivessem processos especiais. Esse processo já foi feito e hoje também sai esse resultado”, explica.

As provas dos processos especiais têm editais próprios e exames específicos, que exigem a demonstração de conhecimentos prévios sobre a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) ou teóricos e práticos em Música.