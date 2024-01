Listão Uepa 2024: estudantes acompanham resultado presencialmente na universidade

A expectativa é grande na manhã desta sexta-feira (26), quando a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga o listão dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2024.

O resultado é publicado no site da instituição, às 9h, e também é anunciado no hall da reitoria, onde os novos calouros poderão comemorar a conquista.

Júlia Oliveria Pimentel, de 19 anos, é uma das estudantes que aguarda o resultado no local. Esta é a segunda tentativa da jovem, que revelou ter enfrentado uma rotina mais corrido desta vez. Ela precisou conciliar sua atual graduação em enfermagem com o cursinho, para tentar uma vaga em medicina.

"De manhã eu ia para o cursinho, estudava o máximo que podia por lá, e de tarde pra noite eu ia fazer enfermagem. Eu tentava revisar bastante nos fins de semana e feriados, fazendo muitos simulados. Por isso estou com uma expectativa bem positiva", disse.

A jovem saiu de Ananindeua para acompanhar o listão direto da universidade por estar confiante com seu desempenho. "Eu vim porque estou com a expectativa alta de poder aproveitar a aprovação. Mas, independente do resultado, eu acho que aqui é outro sentimento", explicou Júlia. "Conseguindo ou não a aprovação, estando aqui você se sente parte da Uepa", completou.

João Pedro Silva, de 17 anos, está prestando vestibular pela primeira vez para o curso de Engenharia de Software e, apesar do nervosismo, também está no campus aguardando o resultando. O jovem decidiu acompanhar o listão de perto por morar perto da Uepa e levou a família toda para acompanhar esse momento de perto.

"Eu moro aqui na frente, é muito bacana, se estiver, ver o nome na lista", explicou. "Minha família está toda aqui e eu achei melhor vir do que esperar pelo nome, pela ansiedade", disse.

Helen Silva, mãe de João, não consegue conter as emoções pelo filho. "Eu sou professora, há anos eu ensino alunos a passarem no vestibular e agora chegou a vez do meu filho", disse. "Meu coração está disparado", completa emocionada.

