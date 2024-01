Listão da UFPA: candidatos podem conferir aprovados no vestibular a partir do dia 26

A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023), divulgada pelo Ministério da Educação (MEC)/Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta terça-feira (16), a expectativa, agora, dos candidatos é pela divulgação dos listões das instituições de ensino superior no Pará. A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou nesta terça sobre edição 2024 do Processo Seletivo da instituição, que "leva em torno de 10 dias úteis para o processamento do listão após a liberação das notas do Enem pelo Inep para as instituições". Desse modo, a partir do dia 26 deste mês a instituição poderá divulgar a lista dos aprovados para as 7.644 vagas ofertadas.

Ufra

No caso da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), são duas as formas de ingresso nessa instituição: pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e pelo Processo Seletivo Próprio (Prosel). Em 2024, a Ufra vai ofertar 2.240 vagas (1.135 pelo Sisu e 1.105 pelo Processo Seletivo próprio, ambos utilizando as notas do Enem).

"A primeira oferta de vagas será pelo Sisu, que é organizado pelo Ministério da Educação. O Sisu abre as inscrições de 22 a 25 de janeiro de 2024, com resultado no dia 30 de janeiro. Em março, serão abertas as inscrições para o Prosel da Ufra, ainda sem cronograma e edital disponível e que irá ofertar a outra metade das vagas", informa essa universidade.

Unifesspa

Já Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) informa que "o resultado da primeira lista dos selecionados via Sisu será divulgado no dia 5 de fevereiro". São ofertadas 1.360 vagas.

Ufopa

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) informa que estarão abertas, de 23 de janeiro a 23 de fevereiro, as inscrições para o Processo Seletivo Regular (PSR) da instituição. Neste ano, serão ofertadas 1.448 vagas, sendo 1.168 vagas para os cursos do Campus Santarém, 36 vagas para o curso do Campus Alenquer, 36 vagas para o curso do Campus Monte Alegre, 64 vagas para os cursos do Campus Oriximiná, 36 vagas para o curso do Campus Itaituba, 72 vagas para os cursos do Campus Juruti e 36 vagas para o curso do Campus Óbidos.

As inscrições, regidas pelo edital nº 97/2023-CPPS/Ufopa, serão realizadas exclusivamente por meio de sistemas eletrônicos. Somente poderão realizar inscrição no PSR/Ufopa 2024 aqueles candidatos que realizaram o Enem em pelo menos uma das edições realizadas no período de 2020 a 2023. A previsão é de que o primeiro listão saia em abril.

Uepa

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) informa que ainda não está definida a data de divulgação do listão dos aprovados no vestibular deste ano, com 3.586 vagas.

IFPA

O Instituto Federal do Pará (IFPA), com 2.100 vagas ofertadas, ainda não tem data definida para divulgar o listão dos aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU).

Confira as previsões de divulgação dos listões dos aprovados

UFPA: 26 de janeiro

UFRA: Sisu, em fevereiro; Prosel, sem previsão

Unifesspa: 5 de fevereiro

Ufopa: em abril

Uepa: sem previsão

IFPA: sem previsão