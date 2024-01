Inscrições Prouni 2024: saiba quais as datas e como se inscrever no programa do governo federal

O Programa Universidade para Todos (Prouni) abre as inscrições para o processo seletivo de 2024 na próxima quarta-feira, 29 de janeiro, às 0h. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na manhã desta terça-feira (16).

As inscrições vão até 1º de fevereiro e podem ser feitas pelo site do programa. O edital com todas as informações sobre o Prouni estará disponível a partir desta quarta-feira (17).

VEJA MAIS

O Prouni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% da mensalidade) em instituições particulares de ensino superior.

Como se inscrever no Prouni 2024

Para fazer a inscrição no Prouni, o candidato deve acessar o site do programa (por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior) e seguir o passo a passo:

Faça o login ou cadastro na sua conta acesso.gov.br com CPF e senha.

Preencha seus dados pessoais e familiares.

Escolha suas duas opções de curso/instituição e modalidade de concorrência (ampla concorrência ou cotas).

Acompanhe sua inscrição e faça os ajustes enquanto o período de inscrições Prouni estiver aberto.

Confira os critérios para inscrição

Podem participar do Prouni estudantes que tenham concluído o ensino médio, realizado o Enem nos últimos dois anos, obtido média mínima de 450 pontos na prova e nota acima de zero na redação. Além disso, devem se enquadram nos seguintes critérios de renda:

Bolsa integral: renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo.

Bolsa parcial (50% do valor da mensalidade): renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Além disso, também podem participar do ProUni os professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não há requisitos de renda, mas o professor concorre exclusivamente a bolsas em cursos de licenciatura e pedagogia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)