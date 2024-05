Procissão das Velas de Nossa Senhora de Fátima ocorre neste domingo, 12; veja programação

Na semana em que se comemora os 107 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e o aniversário de 57 anos de fundação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Belém, o santuário realiza neste domingo (12), às 19h, a Procissão das Velas.

A saída pelas vias do bairro de Fátima está prevista após a Missa Solene, que está marcada para 17h30, presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira. A festividade deste ano, que começou dia 1º e segue até esta segunda-feira, 13, apresenta o tema "Magnificat".

O Cônego Sílvio Trindade, responsável pelo Santuário de Fátima, compartilhou a significância do tema deste ano, afirmando: "É o canto da Virgem Maria. Que esse magnífico seja de fato a exaltação, o louvor, a bendição de Deus por tanto amor, por tanta felicidade, por tantas bênçãos e paz. Que o Senhor Jesus concede a cada um de nós, por meio de sua Mãe Maria Santíssima".

Veja a programação dos dois últimos dias:

Domingo - 12 de maio



SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR | DIA DAS MÃES | ROMARIA DAS MAMÃES



* 06h45: Romaria do ECC (Encontro de Casais com Cristo).

Missa dominical - Presidência: Côn. Silvio Trindade;

* 08h30: Missa dominical das crianças

- Ministério infantil

Pastorinhos de Fátima - Presidência: Pe. Paulo Falcão;

* 11h30: Novena de Nossa Senhora de Fátima;

* 12h00: Romaria Vocacional (Seminaristas).

Missa dominical com a Visita da imagem de São Pio X (Seminário Arquidiocesano maior) - Presidência: Côn. Roberto Cavalli Jr;

* 17h00: Novena de Nossa Senhora de Fátima;

* 17h30: MISSA PONTIFICAL SOLENE EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Presidência: Dom Alberto Taveira Corrêa

Diretoria da Festa.

* 19h00: PROCISSÃO DAS VELAS.

Segunda-feira - 13 de maio



SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA - PADROEIRA PAROQUIAL

107° ANIVERSÁRIO DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA (1917)

57° ANIVERSÁRIO DE CRIAÇÃO DA PARÓQUIA (1967)

ENCERRAMENTO DA FESTA

TRAGA UMA ROSA PARA OFERTAR A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (Todos os horários de Missa)

* 06h30: Romaria da Vida Religiosa Consagrada - Missa solene - Presidência: Pe. Adalberto Brandão;

* 07h30: Carreata para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Icoaraci;

* 08h30: Romaria do Movimento "Mães que oram pelos filhos" - Missa solene - Presidência: Pe. Paulo Falcão;

* 10h00: Missa na Câmara Municipal de Belém

* 10h00: Oração do Santo Rosário - com os Grupos de Carisma Mariano;

* 12h00: Missa Solene e Coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima

Presidência: Côn. Silvio Trindade.

Diretoria da Festa

* 16h30: Novena de Nossa Senhora de Fátima;

* 17h00: Romaria da Pastoral da Liturgia e Ministérios de Música - Missa Solene - Presidência: Dom Raimundo Possidônio (Cid);

* 18h30: Missa Solene de Encerramento da Festa - Presidência: Côn. Silvio Trindade. - Diretoria da Festa.

* 19h30: Procissão do Adeus