5 Lugares para dançar carimbó em Belém: veja dicas para se divertir na capital

Pratos típicos, praias de rio e manifestações populares com música e dança, como o carimbó, são alguns dos muitos elementos que fazem parte da expressão cultural do Pará e conquistam cada vez mais fãs ao redor do país. Na capital, Belém, vários lugares oferecem festas voltadas para o ritmo considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e podem ser opções para quem pretende mergulhar na cultura do estado.

Entre os artistas mais conhecidos do carimbó, ainda em atividade, estão Pinduca, conhecido como Rei do Carimbó, Dona Onete, Nazaré Pereira, e os grupos Sancari, Carimbó Sereias do Mar, Uirapuru.

Mestre Verequete, Mestre Lucindo e Mestre Cupijó estão entre os mestres mais reverenciados.

Os jovens também estão perpetuando a cultura. Alguns dos grupos mais recentes são: Carimbó Cobra Venenosa, Os Falsos do Carimbó, Suraras do Tapajós e Carimbó Selvagem. Entre músicos e ativistas importantes do carimbó falecidos, estão a produtora cultural Neire Prestes e Manezinho do Sax, referência do saxofone no carimbó.

O que é o carimbó?

Originada no século XVII, o carimbó é uma manifestação cultural da região Norte, praticada a partir de música, dança e costumes de origens indígenas e africanas. O nome dado ao gênero surgiu em homenagem ao instrumento musical indígena chamado curimbó, um tipo de tambor artesanal utilizado em meio às apresentações artísticas no passado e até hoje nos grupos de carimbó atuais.Há quem chame também o instrumento de carimbó.

Confira onde dançar carimbó em Belém:

Localizado no bairro do Marco, o estabelecimento é conhecido por apresentar, toda semana, ao público diferentes opções de festas embaladas por ritmos paraenses, desde o brega ao carimbó.

A feira livre faz parte do Complexo do Ver-o-Peso, às margens da baía do Guajará, é localizada na Cidade Velha. No espaço, todo domingo, a partir das 17 horas, grupos de carimbó se apresentam e convidam o público para dançar em eventos gratuitos com muita música paraense.

Assim como na feira, aos domingos, o espaço sediado em Icoaraci oferece aos clientes rodas de carimbó. O espaço cultural fica na av.Lopo de Castro e já apresentou grupos como o "Jurupari", da Ilha de Caratateua, e "Os Mansos" de Soure.

No espaço público do bairro da Campina existe, desde 1987, as rodas de carimbó do coletivo "Cidade Tambor", realizadas no Anfiteatro da praça. Tornou-se uma tradição de todos os domingos, às 11 horas, passando de geração para geração a dança e a música que faz parte da expressão cultural do paraense.

O estabelecimento voltado para apresentações de grupos regionais fica na rua Dr. Rodrigues dos Santos, no bairro Cidade Velha. Grupos como "Carimbó Selvagem", que também se apresenta na Feira do Açaí, "Pivô" e "Os Mansos" já realizaram apresentações no espaço regional. Além disso, o "De Bubuia", nome de uma gíria nortista, apresenta ao público o seu bloco de carnaval "Pentelhos da Sereia".

