Morre mestra do Carimbó Neire Prestes Rocha, idealizadora do Projeto Pau & Corda do Carimbó

A Mestra do Carimbó Neire Prestes Rocha, 65 anos, faleceu nesta quarta-feira (15), por volta das 9h. Ela estava internada em um hospital, onde iria realizar uma cirurgia. O procedimento não ocorreu, já que a Mestre apresentou algumas complicações e veio a óbito.

“Tristeza profunda em nossos corações… Nossa querida Mestra Neire brilhará para sempre no firmamento da cultura popular do Pará e do Brasil”, escreveu a secretária de Cultura do Estado do Pará, Ursula Vidal, em publicação no perfil do órgão, no Instagram.

A publicação lamenta a perda e se solidariza com familiares e amigos da Mestra: “A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lamenta, com profundo pesar, o falecimento da Mestra do Carimbó Neire Prestes Rocha, uma das fundadoras da campanha de salvaguarda do carimbó e integrante do Sancari, tradicional grupo de carimbó fundado em 1996. Mestre Neire se dedicou incansavelmente à luta pela valorização da Cultura Popular e sua partida representa uma grande perda para cultura paraense. A Secult se solidariza com os familiares e amigos. O velório está sendo realizado na capela do Museu do Estado do Pará – MEP”.

“Cultura popular está de luto! A prefeitura de Belém, por meio da Fumbel, se une aos amigos e família de Dona Neire Rocha Prestes, que nos deixa uma história de atuação incansável pela valorização do carimbó. Neire Rocha era colaboradora do Grupo Sancari, no bairro da Pedreira. Atuou no carimbó por mais de 30 anos. Participou ativamente do movimento que resultou no reconhecimento do carimbó como patrimônio cultural e na comunidade onde morava, também desenvolvia projetos de carimbó voltados para crianças. Nossos profundos sentimentos”, estava escrito na legenda da publicação da Fundação Cultural de Belém, a FUMBEL.

Neire Rocha era moradora do bairro da Pedreira, há mais de cinco décadas ela vivia de fato a cultura paraense. Aos 21 anos, ela passou a ser atuante de forma efetiva na cultura popular, com foco nos segmentos do samba e Carimbó, se tornando diretora do Grupo Sancari.

A partir de 2005, ela ingressou no Movimento Carimbó Patrimônio Brasileiro que teve início no município de Santarém Novo, no nordeste paraense. Com isso, ela ganhou ainda mais destaque nas demandas que envolviam o ritmo no Estado do Pará. Além disso, Neire tinha um papel fundamental nesse cenário.

No período entre 2018 a 2021, a Mestra foi suplente representante da Região Metropolitana no Comitê da Salvaguarda do Carimbó, além de ser uma das responsáveis na construção do Plano de Salvaguarda do Carimbó.

VEJA MAIS

Mestre Neire se tornou responsável pelo infeitamento dos mastros do cortejo fluvial que dá início a programação junina do Instituto Arraial do Pavulagem.

Em 2008, ela idealizou o Projeto Pau & Corda do Carimbó, evento que acontece no mês de agosto em comemoração ao Dia do Folclore e o Dia Municipal do Carimbó em homenagem ao Mestre Verequete. “O Festival Pau e Corda do Carimbó esse ano completa 15 anos e nós estávamos com essa programação bem diversificada voltada para criança, para a contação de histórias, amanhã nós teremos um teatro. Na quinta-feira, teremos uma palestra em língua de sinais, o professor vem para ensinar as crianças a falarem um pouquinho do nosso dicionário papa-chibé para que elas aprendam através da língua de sinais. O Pau e Corda é um projeto coletivo, comunitário e é voltado para saldar as nossas culturas, a nossa Cultura popular e tradicional do Estado do Pará”, disse em entrevista recente ao Grupo Liberal.

A Mestra foi responsável por três projetos de grande relevância para a comunidade da passagem Álvaro Adolfo, local onde a mestra reside: Projeto Criar, Reciclar e Transformar, voltado para a sustentabilidade ambiental; Crias do Pantanal, que busca salvaguardar e garantir a continuidade das manifestações culturais através da música e dança; Giras Sol, valorização e vivência de mestres e mestras das diversas manifestações culturais.