Festival Pau e Corda do Carimbó promove contação de história feita por neta de Dona Onete

A programação do 15º Festival Pau e Corda do Carimbó, aberta no dia 19 de agosto, prossegue nesta semana com uma sessão de contação de histórias. As atividades, organizadas pelo Grupo de Carimbó Sancari, na Passagem Álvaro Adolfo, no bairro da Pedreira, exaltam a valorização da cultura popular, como é o caso da tradição oral de contar histórias. Nesta terça-feira (22), data em que comemora-se o Dia Nacional do Folclore, essa tradição foi lembrada durante uma roda de contação realizada em frente à residência de Dona Onete, na Avenida Marquês de Herval, iniciada às 19h.

A responsável por repassar oralmente os “Contos de Dona Onete” às crianças e adultos presentes foi a neta da rainha do carimbó chamegado, Josivania Rodrigues. Em entrevista ao Grupo Liberal, a pedagoga falou sobre o entusiasmo ao promover essa troca entre a meninada e a avó.

Para que a artista tenha maior contato com as crianças, Josivania decidiu, em acordo com a avó, que as portas da casa ficarão abertas para que as crianças possam chegar e ficar mais perto de Dona Onete.

"Essas histórias foram escritas por mim, são releituras das músicas dela, que eu transformei em histórias. No final de cada contação tem a música em que a história foi baseada, ou seja, eu conto a história e no final ela canta a música”, explicou Josivania, sobre a dinâmica de interação entre o público e ela, como contadora.

A neta de Dona Onete revelou que, durante o evento, apresentará aos presentes histórias envolvendo a avó e sua relação com o boto, criando uma experiência de aprendizado e interação para as crianças da comunidade e entorno.

A programação do festival prossegue nos próximos dias, dando continuidade na transmissão de sabores, respeito e apreciação pelo ritmo característico do carimbó. De acordo com a idealizadora do projeto, Neire Prestes, na próxima quarta-feira (23) haverá apresentação teatral, e na quinta-feira (24) um educador dará palestra em línguagem de sinais aos pequeninos.

“Ele virá para ensinar as crianças a falarem um pouquinho do nosso dicionário Papa-Chibé para que elas possam aprender a se comunicar na língua de sinais”, informou a coordenadora do evento.

Serviço

15ª edição do Festival Pau e Corda do Carimbó

Data: entre os dias 19 e 26 de agosto;

Local: na Passagem Álvaro Adolfo, no bairro da Pedreira.