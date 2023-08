Dia do Carimbó vai ser marcado por apresentações musicais ao longo do mês de agosto

Dia 26 de agosto é o Dia do Carimbó, em homenagem ao nascimento do Mestre Verequete, uma lenda da música paraense que deixou um legado cultural inestimável. Em reverência ao seu legado, diversas programações estão agendadas para este mês, promovendo a disseminação dessa rica expressão musical e mantendo viva a memória do mestre. E os festejos começam nos dias 5 e 6 de agosto com a comemoração do 39º aniversário do Carimbó Picapau, na Arena Chaves, localizado em Vista Alegre, no município de Marapanim, no Pará. O evento trará quase quatro décadas de história e tradição do grupo, proporcionando aos presentes um mergulho na cultura regional.

No sábado, 5, as atrações serão Cipó de Fogo, Festa das Marcantes e Carimbó Mururé, de Belém. A festa começa por volta das 22h e terminará somente no dia seguinte, às 6h.

Já no domingo, 6, a festa continua ao longo do dia e se entende à noite com o Festival do Carimbó, uma celebração esportiva e bingo, além da venda de artesanatos e comidas típicas da região. O evento é livre para todos os públicos.

Segundo um dos coordenadores do grupo de carimbó e compositor, Mestre Alan Chaves, as expectativas são as melhores possíveis para a realização do festival, que celebra os 39 anos de estrada do Picapau.

Mestre Alan Chaves, do Grupo de Carimbó Picapau (Divulgação)

“Estamos nos preparando o ano todo com bingos, risadas, para realizar esse evento. Não é fácil, temos que dar alimentação para os vinte grupos que participaram, mas tenho certeza que será um sucesso”, disse o mestre.

A vida do compositor se entrelaça com o nascimento do Grupo Carimbó Picapau. O tio de Alan, Manoel Chaves Passarinho, o Mestre Manduca, fundou o grupo que começou de uma forma muito despretensiosa, anos atrás.

“A região de Marampim fica escassa de pesca no verão, então, os pescadores costumavam se reunir e ir para o Marajó pescar. Lá, eles se reuniam e faziam torneios de futebol entre as regiões, e quando Vista Alegre foi campeão, improvisaram um carimbó muito bom. Com base na improvisação, meu tio decidiu criar um também”, relembrou o compositor, que começou a se envolver no grupo aos nove anos de idade.

Mestre Alan Chaves reconhece que toda a sua referência musical foi construída dentro do grupo do carimbó. A maioria dos membros são da mesma família, o que deixa o compositor orgulhoso. “Temos muita paixão pelo ritmo, pela cultura e continuamos resistindo porque acreditamos na cultura popular”, acrescentou.

Outra celebração agendada para este mês é a 15ª edição do Festival Pau e Corda do Carimbó, promovido pelo Grupo de Carimbó Sancari, entre os dias 19 e 26 de agosto, na Passagem Álvaro Adolfo, no bairro da Pedreira. Neste ano, os grandes homenageados são os mestres moradores do setor.

A proposta do Projeto Festival Pau e Corda de Carimbó é levar manifestação artística e brincadeiras infantis à comunidade (Pierre Azevedo)

De acordo com a idealizadora do projeto, Neire Prestes, o intuito das programações é valorizar a cultura popular paraense e garantir a continuidade da transmissão dos saberes, dentre eles, a admiração pelo ritmo.

“O evento contará com uma vasta programação musical e encontros, onde buscamos esclarecer a comunidade sobre assuntos participantes como agressões físicas e psicológicas contra mulheres, além de trazer oficinas de dança, de linguagens de sinais e percussão de maracás”, detalhou.

No dia 19, as programações serão voltadas para brincadeiras infantis, trazendo esse resgate da infância, mas também enfeitamento do mastro e cortejos musicais com grupos parafolclóricos. Já no dia 26, haverá a derrubada e apresentações musicais com grupos de carimbó, que estão vindo de várias regiões do Pará.

Serviços

39º aniversário do Carimbó Picapau

Data: 5 e 6 de agosto;

5 e 6 de agosto; Local: na Arena Chaves, em Vista Alegre, no município de Marapanim;

na Arena Chaves, em Vista Alegre, no município de Marapanim; Horário: sábado, 5, das 22h às 6h do dia seguinte; e domingo, 6, das 10h às 22h.

15ª edição do Festival Pau e Corda do Carimbó

Data: entre os dias 19 e 26 de agosto;

entre os dias 19 e 26 de agosto; Local: na Passagem Álvaro Adolfo, no bairro da Pedreira;

na Passagem Álvaro Adolfo, no bairro da Pedreira; Horário: sábado, 19, começa às 10h; e sábado, 26, inicia por volta das 16h.