No dia do poeta, Mestra Cristina, do carimbó Sereias do Mar, lança livro de poesia

No dia do poeta, escolhido por uma razão especial para os poetas brasileiros, já que foi neste mesmo dia no ano de 1976, na cidade de São Paulo, que surgiu o Movimento Poético Nacional, na casa do poeta e jornalista Menotti Del Picchia. A data homenageia e relembra esse momento ímpar para os poetas do Brasil. E nesta data, a mestra de carimbó, artesã, compositora, diretora de peças teatrais e escritora, Maria Cristina lança seu primeiro livro de poesia em Belém, intitulado “Encantos Poéticos de uma Sereia do Mar”, nesta sexta-feira, 19, a partir das 19h no Vila Container, com entrada gratuita.

A obra reúne 20 poemas escritos pela autora, composta de narrativas cotidianas, tradições e lutas populares que atravessam o tempo e gerações. Vila Silva, Marapanim, o Pará e a Amazônia brasileira também são fonte de inspiração para a poetisa. O prefácio do livro foi escrito pela jornalista Karine Pedrosa. O incentivo do evento foi através da Secretaria de Estado e Cultura do Pará e do Governo do Estado do Pará via Edital Prêmio Preamar de Cultura e Arte.

Durante o lançamento da obra, haverá ainda, apresentação musical com show da mestra acompanhada por uma banda formada somente por mulheres. Mestra Deia e Lulu (Grupo Iaçá), Flor da Idade (Grupo Iaçá), Manas no Carimbó com Mestra Regina, Tamboiaras Amazônia, Priscila Cobra ( Cobra Venenosa ), Encanto do Tambor, Carimbó Volta ao Mundo, AnaFlor & Os Muleques do Carimbó serão as participações especiais da noite.

Segundo a autora e mestra de carimbo, o interesse pela escrita surgiu ainda, na fase da sua infância, após ouvir histórias da mãe. O gosto pela música, a religiosidade e a sensibilidade em tecer poesias com palavras, também são heranças passadas dos pais a ela. “Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia e uma grande contadora de história. E então eu escrevia quanto ficava aquela memória gostosa”, destacou a escritora. Inclusive, a produção do lançamento e do evento tem participação da família da Mestra Cristina, são nove filhos e inúmeros netos e bisnetos.

Sobre o lançamento da sua primeira obra autoral, Mestra Cristina é enfática. “Eu me sinto feliz e realizada. Acho que as pessoas vão se emocionar assim como aconteceu lá em Vila Silva quando estreou a minha peça sobre a fundação da nossa igreja, teve até gente que chorou. É isso que eu espero”, destacou a escritora. A mestra afirmou que essas poesias escritas são antigas e partiram dessa vontade de mostrar ao mundo um pouco da sua visão e dos seus sentimentos.

Mestra Cristina ressaltou ainda, a importância do apoio de sua família nesse momento de sua carreira. “É uma grande família, sete filhos, netos e bisnetos que todos contribuem diariamente para meu crescimento e para a realização desse trabalho”, afirmou. Wagner Monteiro, filho da mestra, destacou emocionado o momento especial da sua mãe. “Muitos mestres nossos estão morrendo e é preciso cuidar. Mamãe passa noites e noites escrevendo peça, ensaiando carimbó, então é fundamental esse reconhecimento”, finalizou orgulhoso.

História

Maria Cristina é natural da Vila Silva, uma comunidade agroecológica que fica localizada no nordeste Paraense, mais especificamente no município de Marapanim, a 140 km de distância da capital. A Mestra é agricultora, tocadora de maraca e uma das idealizadoras do pioneiro grupo de carimbó, Sereia do Mar, reconhecido como o primeiro composto prioritariamente por mulheres. No ano de 2021, em comemoração aos 70 anos de vida, lançou o EP “Vou Plantar Minha Semente”, com seis composições autorais.

Mestra Cristina também é reconhecida como “guardiã de sementes”, pois mantém um acervo de banco de sementes crioulas, com o intuito de garantir a soberania e segurança alimentar do vilarejo, ensinando aos mais jovens a salvaguarda estes códigos e saberes de subsistência. Alguns dos alimentos resguardados por ela, são: arroz vermelho, diversidade de feijões, milhos, gergelins, hortaliças medicinais.

Agende-se

Gratuito

Data: 20 de outubro

Hora: 19h

Local: Vila Container (Av. Magalhães Barata, 62)

Realização: Família Monteiro