Coletivo de poetas realiza sarau no Cemitério da Soledade

Pela primeira vez após o Parque Cemitério da Soledade receberá um sarau de poesia. O evento "Visagem e Outras Poesias" contará com várias atividades como declamação de poesias, música, performance e comercialização de livros e artes neste sábado, dia 18, das 15h às 17h. O local, que já foi o principal cemitério da cidade nos séculos passados, será um espaço de reflexão justamente sobre a morte, o principal tema abordado pelos artistas.

A atividade realizada pelo Coletivo Sarau do Recomeço, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult-PA), contará com a explanação sobre a história deste patrimônio cultural material de Belém com o Turismólogo Alexandre Washington, e com a performance em homenagem aos poetas Augusto dos Anjos e Max Martins, do artista Karmel Elian.

A fundadora do Coletivo Sarau do Recomeço, a poeta Adriana Costa, conta que todos estão ansiosos para esse primeiro sarau no cemitério. “A gente está muito empolgado de ser o primeiro coletivo de poetas que teve o interesse e a iniciativa de apresentar um sarau dentro do cemitério. A nossa expectativa é que muitas pessoas compareçam, imagino que esse interesse por ser um espaço cultural como o Cemitério da Soledade instigue muito as pessoas. Essa edição terá relação com a morte, que assusta, mas que temos muito interesse com isso. As pessoas ficam empolgadas”, acredita Adriana.

Dez poetas já confirmaram presença e o microfone estará aberto para a livre manifestação de quem queira se expressar. “É fundamental a recitação de poemas autorais e de outros poetas que a gente considera importantes. A nossa característica do Sarau do Recomeço é ser bem libertária. A gente trabalha com edições. Toda edição tem um tema, mas você pode 'poetar' em cima daquele tema ou não”, revela Adriana.

O Sarau do Recomeço é um coletivo de poetas que surgiu primeiro no Facebook e alguns anos depois começou a organizar esporadicamente edições presenciais, a partir de 2015. O grupo dá preferência por atividades em espaços da periferia do Pará, em vias públicas, canais e bares, além de bibliotecas e centros comunitários. O Sarau do Recomeço tem levado poesia para eventos solidários pela periferia da cidade de Belém.

“A gente faz muita questão de se manter na periferia. A gente acredita que essa arte que é a literatura, que muitos consideram intelectualizada, está muito no centro das cidades. A gente quer descentralizar isso para que outras pessoas tenham acesso”, enfatiza Adriana. A próxima agenda do Sarau do Recomeço será no bairro do Bengui em maio, as pessoas poderão ter acesso às informações na fanpage do grupo no Facebook.