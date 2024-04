Exclusivo: Alane Dias, representante do Pará no BBB 24, visita o Grupo Liberal

A paraense Alane Dias, ex-participante do Big Brother Brasil 24, visitou a sede do Grupo Liberal nesta sexta-feira (26/04). A bailarina foi recebida pelo grupo de carimbó e em seguida foi entrevistada na Rádio Liberal e na + Liberal onde falou sobre a experiência de ter participado do reality show exibido pela TV Globo e revelou seus planos. Após deixar o confinamento, a atriz de 25 anos retornou à sua cidade natal, Belém.

Alane falou sobre a emoção da chegada em Belém. "Todo lugar que eu vou tem uma recepção incrível, emocionante. Eu fico querendo chorar toda hora, porque é uma emoção muito grande. Fiquei chocada com essa recepção e falar de Belém lá no programa, sempre foi um objetivo muito grande meu. Chegar aqui com essa recepção tão linda, tão calorosa, foi muito especial para mim", disse a ex-sister.

Pós-BBB de sucesso

Em relação ao momento pós-BBB, Alane disse que ainda não conseguiu ver pessoalmente os outros participantes: "Eu saí muito próximo da final e teve o momento do reencontro, mas hoje em dia, por conta da agende de todo mundo que é muito corrida com muitos compromissos, só consigo falar por celular"

Rainha das Rainhas

A Rainha das Rainhas 2018 falou sobre falou importância do concurso na sua vida. “O Rainha das Rainhas que é muito mais do que um concurso para mim. Ele é uma história de família mesmo. A minha avó queria que minha mãe participasse do Rainhas e ela participou. Minha mãe queria que eu participasse, eu cresci nesse meio. Então, mais do que um concurso, é uma grande representação da minha cultura. Tanto que um dos remas das minhas festas do líder caso eu ganhasse a liderança era o Rainha das Rainhas, com esse tema que é tão marcante".