Novo pronto-socorro é inaugurado por Helder e ministra da Saúde na Augusto Montenegro

Belém recebeu um novo equipamento de saúde pública na manhã deste sábado (18). O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, localizado na avenida Augusto Montenegro, foi inaugurado após três anos de obras e já é considerado o mais moderno do Brasil, além de ser o maior da Região Metropolitana. Ao todo, o complexo conta com 115 leitos, divididos para atendimentos clínicos, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), urgência e emergência com 12 boxes adultos e 12 infantis, sala vermelha, isolamentos e seis salas de cirurgia.

Resultado de um investimento de cerca de R$ 178 milhões e mais de mil postos de trabalho direto criados durante a construção do espaço, o novo Pronto-Socorro visa desafogar as demais estruturas de saúde da cidade e vai proporcionar que os moradores dos bairros arredores, como Benguí, Mangueirão e os distritos de Icoaraci e Outeiro possam ter acesso a mais consultas. A região nordeste do estado, de forma geral, deverá ser beneficiada. São 28 mil metros quadrados que funcionarão 24h.

A inauguração contou com a presença de senadores, deputados, vereadores e secretários estaduais. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro das Cidades, Jader Filho, também participaram da ocasião. O governador do Pará, Helder Barbalho, reforçou que o Pronto-Socorro vai aliviar o contingente que unidades de atendimento municipais e de outras cidades, como Ananindeua, recebem. “Este equipamento dialoga diretamente com os municípios de Ananindeua, com o município de Marituba, Benevides e Santa Bárbara”.

(Wagner Santana / O Liberal)

Referência em pediatria e cirurgia

Com a inauguração da unidade de saúde, Helder pontuou que atendimentos pediátricos e cirúrgicos passarão a ser referência no local. “Passa a ser um hospital referência em pediatria e cirurgia vascular e cirurgia geral. Portanto, estaremos de porta aberta para atender e regular os pacientes diversos, mas estaremos aqui preparados para acolher de maneira especializada estas estratégias que são fundamentais para dialogar com o sistema de saúde do estado”, disse.

Recursos

O investimento feito na construção do Pronto-Socorro foi de responsabilidade do estado, que será o provedor dos recursos e não deverá necessitar de apoio municipal para se manter. No entanto, durante a inauguração, o governador cobrou mais participação federal na saúde do Pará. “O Pará, ao longo das últimas décadas, foi o estado que menos recebeu recursos per capita na saúde em relação àquilo que o SUS [Sistema Único de Saúde] nos repassa, proporcional ao número de habitantes que nós temos nos estados”.

“Das 27 unidades da federação, nós historicamente fomos a 27ª unidade em repasse de recursos e, a partir do olhar atento e da parceria, nós temos buscado recuperar isto, para que possa haver maior participação de recursos da União para custear as estruturas, seja dos municípios, seja do estado, e, com isso, possamos melhor atender a população paraense”, completou Helder.

Ministério da Saúde vai investir R$ 43 milhões no Pará

A ministra da Saúde disse, durante a inauguração do Pronto-Socorro, que a pasta vai repassar R$ 43 milhões em investimentos para o Pará. A quantia será dividida em incremento para a nova unidade de atendimento e, ainda, custeará o Hospital da Mulher, que será inaugurado em junho em Belém, e a Policlínica de Marabá. Junto a isso, Nísia Trindade pontuou que a Saúde tem priorizado ações no estado. “Com esforço do governo federal, do estado e das secretarias do Marajó, dos 17 municípios, vamos estar trabalhando no reforço à estratégia de saúde da família, assim como temos feito em Belém”, afirmou.

População comemora inauguração

Cerca de 1,9 milhão de habitantes deverão ter mais acesso a serviços de saúde. Para Valdelice Sena, estudante de 48 anos, o Pronto-Socorro da Augusto Montenegro deve unir forças com outras unidades de saúde. Moradora do bairro do Tenoné, ela acredita que o equipamento era muito aguardado. “É muito gratificante ter esse Pronto-Socorro. Nós já temos o Abelardo Santos [em Icoaraci], que faz bastante diferença. E com esse novo, agora, tenho certeza que cada vez mais vai melhorar”, completou.