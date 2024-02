Acidente entre três carretas deixa duas pessoas feridas na BR-163, em Trairão

Três carretas — duas do tipo graneleira e uma do tipo tanque — se chocaram neste sábado (3), na rodovia BR-163, próximo à ponte Tucunaré, entre o distrito de Moraes Almeida e a comunidade de Caracol, em Trairão, município do sudoeste paraense. Duas pessoas, ainda não identificadas, ficaram feridas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região.

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esclarecem que o acidente aconteceu exatamente às 7h50, no quilômetro 591 da BR-163. Um dos veículos envolvidos transportava produto perigoso, possivelmente combustível.

Já informações de testemunhas, ao portal Plantão 24h News dão conta de que a carreta que causou o acidente seguia sentido distrito de Miritituba e fazia diversas ultrapassagens na via. Nesse momento, em uma curva colidiu na carreta tanque que seguia sentido distrito de Moraes Almeida. O motorista da outra carreta, que seguia logo atrás, desviou e jogou o veículo para o mato, evitando um acidente de maior proporção.

Após o acidente, um dos veículos envolvidos no sinistro ficou tombado no acostamento da rodovia. A parte da frente da carreta ficou totalmente destruída com a colisão. Ainda segundo as primeiras informações, uma equipe de socorro da Via Brasil — empresa que administra a rodovia federal — esteve no local para prestar apoio aos envolvidos no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal, solicitou mais detalhes sobre o caso junto à empresa que administra o trecho que o acidente ocorreu, para detalhar mais informações sobre o estado de saúde das vítimas, além da dinâmica do acidente.

Por nota, a Polícia Civil informou que "a Delegacia de Trairão apura o acidente. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal foi o órgão responsável pelo atendimento da ocorrência".